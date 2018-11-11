Неделя-24. Заработки Сооронбая Жээнбекова и признание беглого Аскарбека Шадиева

Из-за нового государственного праздника, Дней истории и памяти предков, который в стране утвердили только в прошлом году, кыргызстанцы отдохнули пять дней. Плюс 7 ноября мы отметили свой профессиональный праздник — День информации и печати. Несмотря на такие каникулы, нам есть о чем вам рассказать по итогам прошедшей недели.

Фото из интернета. Беглый депутат Жогорку Кенеша Аскарбек Шадиев

Беглый депутат Жогорку Кенеша Аскарбек Шадиев сделал заявление, в котором объяснил, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться. В частности, он не верит в правосудие и считает, что три уголовных дела против него сфабрикованы. Кроме того, он обвинил ЦИК в незаконном лишении его депутатского мандата.

В ответ лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во вранье. По его словам, бывший коллега вводит Жогорку Кенеш, Центризбирком и всех в заблуждение, утверждая, что он якобы не писал заявление о выходе из фракции.

Государственная налоговая служба начала публиковать данные о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию. Так, выяснилось, сколько заработал в 2017 году президент Сооронбай Жээнбеков и почему доходы бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева удивят многих.

Тем временем за 9 месяцев 2018 года в Кыргызстане выявили 333 коррупционных преступления с ущербом 423,3 миллиона сомов. По сравнению с 2017-м количество преступлений выросло на 70, а ущерб — на 223,7 миллиона сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Парламентские изгнанники

Фото из интернета. Нынешний созыв Жогорку Кенеша из скандалов просто не вылезает

Парламент вновь в скандале. Кого-то из депутатов исключают из партий и требуют изгнать из фракций, а кого-то спешно лишают мандатов. Но такая ситуация в VI созыве Жогорку Кенеша стала фактически нормой. Об этом в материале «Кого из депутатов Жогорку Кенеша и за что выгоняли из партий и фракций».

Как депутаты вспоминали предков

Каждый кыргыз должен знать имена семи предков. Эта традиция складывалась веками. В 2017-м в Кыргызстане появился новый праздник — Дни истории и памяти предков. 24.kg выяснило у депутатов Жогорку Кенеша, знают ли они свои корни и могут ли сходу назвать имена праотцов.

Скандал вокруг памяти

Фото 24.kg. Памятник Суйменкулу Чокморову, установленный в 2017 году

В 2017 году в Бишкеке открыли памятник народному артисту СССР Суйменкулу Чокморову. Автор Алмаз Кожегулов вынашивал проект 20 лет, прошел не одну согласительную комиссию, а в ответ получил пощечину — артист сам на себя не похож... 24.kg выяснило, что Фонд имени Суйменкула Чокморова планирует переплавить скульптуру и установить новую. Однако еще не рассчитался за первую. Подробнее о скандале в материале «Памятник Суйменкулу Чокморову. Вторая попытка».

Провал ГРС, обернувшийся очередями

На прошлой неделе ГП «Инфоком» запустило новую систему для оформления машин, но она провалилась. В Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава выстроились очереди, платежи не проходят через банк, водители негодуют. Журналист 24.kg Юлия Костенко выяснила, почему не работает новая программа.

Японца восхитил многонациональный Бишкек

Фото из личного архива Наоки Нихея. Кыргызы похожи на японцев

Наоки Нихей родом из префектуры Ниигата в Японии. Последние 15 лет работал в главном офисе Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Токио и Ташкенте. Из Узбекистана отправился в США для работы в штаб-квартире ПРООН. В январе 2017 года приехал в Бишкек. О своих впечатлениях о Кыргызстане и его людях Наоки Нихея рассказал в интервью 24.kg.

Куда уходит свобода слова

В Кыргызстане, по данным Freedom House, показатель свободы слова снизился. Не лучше обстоят дела и со свободой во Всемирной сети. Кыргызстан вновь вошел в число стран с «частично свободным» интернетом, но ухудшил показатели, набрав 38 баллов (37 баллов в 2017-м). 24.kg вспоминает, как в разные годы на «островке демократии» ограничивали свободу слова и нарушали права журналистов, — «Непраздничные даты кыргызской журналистики».

Где грань между новостью и сплетней

Кыргызскоязычная пресса пестрит сплетнями и домыслами, которые неокрепшие умы принимают за правду. Медиаграмотность в стране низкая, перепроверяют информацию единицы. Чем же руководствуются кыргызскоязычные издания при выборе информационной темы, почему на страницах именно этих СМИ преобладают сплетни? На вопросы 24.kg ответили редакторы кыргызскоязычных изданий.

Алина, покоряющая мир бодибилдинга

Фото из личного архива. Звезда бодибилдинга Алина Лузгина

Трудно оставаться равнодушным, когда наблюдаешь соревнования по фитнес-бикини — вероятно, самой яркой части бодибилдинга. Бишкекчанка Алина Лузгина стремительно ворвалась в этот мир благодаря обаянию, грациозности и целеустремленности. Сейчас готовится к чемпионату мира. О восхождении к спортивному олимпу, особенностях увлечения бодибилдингом и выступлении на турнире Арнольда Шварценеггера 25-летняя Алина Лузгина рассказала в интервью 24.kg

Забытый праздник

В Кыргызстане в этом году вместо Дня Октябрьской революции кыргызстанцы отмечали Дни истории и памяти предков. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило дальнейшее развитие многих государств мира. 24.kg вместе с архивистами вспомнило, как раньше чествовали в Кыргызстане Великую Октябрьскую революцию.

Улицы, опасные для жизни

Фото 24.kg. Перекресток Баялинова и Орозбекова

Смертельный перекресток улиц Баялинова и Орозбекова. Почему его так окрестили? Муниципалитет построил мост через БЧК, но не подумал о безопасности людей. Здесь практически каждый день происходят аварии, а машины въезжают в заборы местных жителей. О том, как люди оказались заложниками бестолковых столичных чиновников, в репортаже журналиста 24.kg Марии Орловой «Смертельные перекрестки Бишкека. Машины сносят стены домов, мэрия бездействует».

А вы смогли бы работать в СМИ?

Седьмого ноября в Кыргызстане профессиональный праздник — День информации и печати — отметили журналисты. Предлагаем вам пройти наш шуточный тест, чтобы понять, как работается пишущей и снимающей братии. Заодно сможете проверить, правильно ли вы сами воспринимаете представителей СМИ.

Барбер — это вам не парикмахер

Фото из личного архива барбера. Георгий Жуков за работой

Слово «барбер» прочно входит в обиход современного мужчины, желающего выглядеть модным и стильным. По всему миру открываются так называемые мужские салоны. Известный барбер из Санкт-Петербурга Георгий Жуков рассказал в интервью 24.kg, чем отличается барбершоп от простой мужской цирюльни и почему стоит отпустить бороду.

Профилактика от соплей

В Кыргызстане пик заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на январь — февраль. Но и осенью число кашляющих и чихающих также растет. Как защитить себя от болезней, 24.kg узнало у заведующей эпидотделом Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динары Оторбаевой и главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигита Аалиева.

Фотовзгляд читателей на красоту Кыргызстана

Фото Урмата Чырмашева. Дитя безмятежного Алая

Мы продолжаем погружаться в осень вместе с нашими авторами. Фотографии они сделали в нескольких районах республики — на Иссык-Куле, Алае, в Нарыне, Талесе. Туда мы и отправимся — «Мгновения жизни. Осенний Иссык-Куль и безмятежный Алай».

Сколько денег «съедают» в Бишкеке продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg продолжает свой эксперимент — «Продуктовая корзина Бишкека. Сколько семья тратит на еду».