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Общество

Снег, гололед, понижение температуры. Водителям рекомендуют не выезжать

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД в связи с ухудшением погодных условий рекомендует водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию и по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, избегая дальних поездок.

В ведомстве также напоминают, что пора поменять летние шины на зимние, проверить техническое состояние автомобиля. Особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта, отмечают в ГУОБДД.

«Низкие температуры негативно влияют на работу аккумулятора, неисправность которого может создать затруднения при запуске автомобиля. При покупке стекло омывающей жидкости обращайте внимание на указания производителя о минимально допустимой температуре, при которой она не замерзает», — говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендуется даже на регулируемых пешеходных переходах начинать движение только когда все автомобили остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов.
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