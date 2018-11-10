Число кыргызстанцев, желающих отбывать наказание на родине, увеличивается

Количество осужденных за рубежом кыргызстанцев, желающих отбывать наказание на родине растет. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Асылбек Акматов.

По его словам, ежедневно в надзорный орган поступают обращения самих осужденных либо их близких родственников с просьбой перевести в Кыргызстан.

«В основном наши граждане отбывают наказание в тюрьмах России, Казахстана, Таджикистана, Китая и Узбекистана за разбои, грабежи, изнасилования, кражи, убийства, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Так как Узбекистан не ратифицировал Конвенцию «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», Генпрокуратура соседней страны отказывает в переводе наших граждан», — сказал Асылбек Акматов.

Он добавил, что если в 2017 году в Генпрокуратуру Кыргызстана поступило 101 обращение от осужденных, то в 2018-м уже 164.

«Осужденный может обратиться с письменным обращением на имя руководства администрации исправительного учреждения и попросить перевести его в Кыргызстан. Перед тем как внести представление на перевод, мы изучаем все обстоятельства дела, наличие или отсутствие исковых требований, сопоставимость статей с Уголовным кодексом КР, вплоть до режима отбывания наказания. Чтобы перевести одного осужденного нам приходится переписываться с различными госорганами, на что требуется определенное время», — пояснил Асылбек Акматов.