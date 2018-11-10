10:39
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Общество

Число кыргызстанцев, желающих отбывать наказание на родине, увеличивается

Количество осужденных за рубежом кыргызстанцев, желающих отбывать наказание на родине растет. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Асылбек Акматов.

По его словам, ежедневно в надзорный орган поступают обращения самих осужденных либо их близких родственников с просьбой перевести в Кыргызстан.

«В основном наши граждане отбывают наказание в тюрьмах России, Казахстана, Таджикистана, Китая и Узбекистана за разбои, грабежи, изнасилования, кражи, убийства, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Так как Узбекистан не ратифицировал Конвенцию «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», Генпрокуратура соседней страны отказывает в переводе наших граждан», — сказал Асылбек Акматов.

Он добавил, что если в 2017 году в Генпрокуратуру Кыргызстана поступило 101 обращение от осужденных, то в 2018-м уже 164.

«Осужденный может обратиться с письменным обращением на имя руководства администрации исправительного учреждения и попросить перевести его в Кыргызстан. Перед тем как внести представление на перевод, мы изучаем все обстоятельства дела, наличие или отсутствие исковых требований, сопоставимость статей с Уголовным кодексом КР, вплоть до режима отбывания наказания. Чтобы перевести одного осужденного нам приходится переписываться с различными госорганами, на что требуется определенное время», — пояснил Асылбек Акматов.
Ссылка:
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке завели уголовное дело на судью, которая оправдала мошенника
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Каныбеку Осмоналиеву
Стрельба в кафе «Империя пиццы». Прокуратура возбудила уголовное дело
ГСИН: В Кыргызстане почти 11 тысяч осужденных
В Кыргызстане поменяли пятерых прокуроров
Дело ОсОО «Брид» изучила Генпрокуратура, материалы рассматривает ГКНБ
За преследование Эльнуры Алкановой Генпрокуратура возбудила уголовное дело
Против чиновников мэрии и Бишкекглавархитектуры возбудили уголовное дело
Чистка в Генпрокуратуре. За что понизили прокуроров?
В Оше милиционеры избили мужчину. Обвиняли в скотокрадстве
Популярные новости
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
Кыргызы запутали футбольного болельщика из&nbsp;Японии Наоки Нихея Кыргызы запутали футбольного болельщика из Японии Наоки Нихея
Бизнес
MegaCom комментирует заявление мобильного оператора&nbsp;О! MegaCom комментирует заявление мобильного оператора О!
КТО и&nbsp;ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию &laquo;НУР Телеком&raquo; КТО и ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию «НУР Телеком»
Пользуйтесь MegaPay и&nbsp;выиграйте квартиру! Пользуйтесь MegaPay и выиграйте квартиру!
ООО &laquo;НУР Телеком&raquo; готово подать в&nbsp;суд ООО «НУР Телеком» готово подать в суд