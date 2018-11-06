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Общество

«Металлическая голова» появилась в торговом центре Бишкека

В одном из торговых центров столицы появилась необычная скульптура — голова в стиле стимпанк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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В Бишкеке появится металлическая голова
Композиция «Рождение мысли» Дмитрия Фильева победила в конкурсе городских проектов New Bishkek по направлению Public Art. Она представляет большую металлическую голову, начиненную всевозможными шестеренками, деталями и механизмами.

«Любой горожанин может привести детали в движение специальным рычагом. Запуская движение «мысли в голове», человек будет как бы завершать замысел автора и становиться участником творческого процесса», — объяснил он свой замысел.

«В конкурсе участвовали около ста участников в трех направлениях — «Открытые молодежные общественные пространства», Public art и «IT-решения», — отметили в мэрии.
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