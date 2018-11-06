«Металлическая голова» появилась в торговом центре Бишкека

В одном из торговых центров столицы появилась необычная скульптура — голова в стиле стимпанк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Любой горожанин может привести детали в движение специальным рычагом. Запуская движение «мысли в голове», человек будет как бы завершать замысел автора и становиться участником творческого процесса», — объяснил он свой замысел.
«В конкурсе участвовали около ста участников в трех направлениях — «Открытые молодежные общественные пространства», Public art и «IT-решения», — отметили в мэрии.