«Металлическая голова» появилась в торговом центре Бишкека

В одном из торговых центров столицы появилась необычная скульптура — голова в стиле стимпанк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Читайте по теме В Бишкеке появится металлическая голова конкурсе городских проектов New Bishkek по направлению Public Art. Она представляет большую металлическую голову, начиненную всевозможными шестеренками, деталями и механизмами.

«Любой горожанин может привести детали в движение специальным рычагом. Запуская движение «мысли в голове», человек будет как бы завершать замысел автора и становиться участником творческого процесса», — объяснил он свой замысел.





«В конкурсе участвовали около ста участников в трех направлениях — «Открытые молодежные общественные пространства», Public art и «IT-решения», — отметили в мэрии.