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Общество

Госархив подготовил виртуальную выставку памяти жертв репрессий 1937-1938 годов

В преддверии Дня памяти жертв репрессий 1937-1938 годов Центральный государственный архив общественно-политической документации подготовил виртуальную выставку «Памяти жертвам репрессий 1937-1938 годов». Об этом сообщили в Госархиве.

По их данным, для виртуальной выставки использовали документы из фондов Центрального государственного архива общественно-политической документации Кыргызстана и фотоматериалы из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов.

«Виртуальная выставка подготовлена, чтобы отдать дань уважения сыновьям кыргызского народа, чьи имена связаны со становлением нашей страны», — отметили в Госархиве.

Побывать на виртуальной выставкой можно по ссылке.
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