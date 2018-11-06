Госархив подготовил виртуальную выставку памяти жертв репрессий 1937-1938 годов

В преддверии Дня памяти жертв репрессий 1937-1938 годов Центральный государственный архив общественно-политической документации подготовил виртуальную выставку «Памяти жертвам репрессий 1937-1938 годов». Об этом сообщили в Госархиве.

По их данным, для виртуальной выставки использовали документы из фондов Центрального государственного архива общественно-политической документации Кыргызстана и фотоматериалы из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов.

«Виртуальная выставка подготовлена, чтобы отдать дань уважения сыновьям кыргызского народа, чьи имена связаны со становлением нашей страны», — отметили в Госархиве.

Побывать на виртуальной выставкой можно по ссылке.