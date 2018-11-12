Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 ноября ожидается дождь со снегом. Воздух прогреется до +2 градусов. День уменьшился до 9 часов 52 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30 – 17.00 – улица Шевченко;

9.00 – 17.00 – улицы Термечикова, Алыбаева, Северо-Ипподромная, переулок Ипподромный;

9.00 – 18.00 – улицы Хабитат, Кызыл-Кийская, Манаса.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с пневмонией

Появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.

В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.

День рождения хип-хопа

Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка 12 ноября 1974 года. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов хип-хоп-культуры: эмсиинг, диджеинг, брейкинг, граффити и knowledge (определенная философия). Другие элементы включают битбоксинг, хип-хоп-моду и сленг.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Георгий Белкин

Возникнув в Южном Бронксе, в 1970-х хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих странах. С конца 1990-х из уличного андеграунда, имеющего остро социальную направленность, хип-хоп постепенно превратился в часть музыкальной индустрии, а к середине первого десятилетия XXI века субкультура стала «модной», «мейнстримной».

Фото из интернета. Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Н.Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году после окончания художественного училища стал художником-постановщиком, а с 1973-го – главным художником.

За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей. Его работы можно увидеть в музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана. В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го.

Умер писатель Качкынбай Артыкбаев

Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев

Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, Заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования. Автор девяти сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей. Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации. Умер 12 ноября 2009-го.

Куда сходить

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба».

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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