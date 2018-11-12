Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 ноября ожидается дождь со снегом. Воздух прогреется до +2 градусов. День уменьшился до 9 часов 52 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30 – 17.00 – улица Шевченко;
- 9.00 – 17.00 – улицы Термечикова, Алыбаева, Северо-Ипподромная, переулок Ипподромный;
- 9.00 – 18.00 – улицы Хабитат, Кызыл-Кийская, Манаса.
Памятные даты
Всемирный день борьбы с пневмонией
Появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.
В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.
День рождения хип-хопа
Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка 12 ноября 1974 года. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов хип-хоп-культуры: эмсиинг, диджеинг, брейкинг, граффити и knowledge (определенная философия). Другие элементы включают битбоксинг, хип-хоп-моду и сленг.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Георгий Белкин
Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.
В Русский драматический театр имени Н.Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году после окончания художественного училища стал художником-постановщиком, а с 1973-го – главным художником.
За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей.
Его работы можно увидеть в музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана.
В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.
Умер писатель Качкынбай Артыкбаев
Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, Заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования.
Автор девяти сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей.
Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации.
Умер 12 ноября 2009-го.
Куда сходитьКультура
- Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба».
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