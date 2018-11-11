Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 ноября будет облачно, вечером возможны осадки. Воздух прогреется до +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 55 минут.

Памятные даты

Международный день энергосбережения

Решение об учреждении этого праздника принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Всемирный день шопинга

Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.

День шопинга, по своей сути, — это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути, это то же самое.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Алмаз Сарлыкбеков

11 ноября 1950 года в селе Толок (ныне Московский район) родился театральный режиссер Алмаз Сарлыкбеков.

С 1974-го он работал в народных театрах Кыргызстана. В 1981 году назначен главным режиссером Нарынского музыкально-драматического театра. Руководил Кыргызским государственным театром юного зрителя, затем стал директором и главным режиссером Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдумомунова.

Умер 12 июня 2008-го.

У кого намечается той

Каныбек Сагынбаев

Фото sport.kg. Каныбек Сагынбаев

Родился 11 ноября 1985 года во Фрунзе. Мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту.

Куда сходить

Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова представит с пектакли «Ыр. Песнь Чингизу» и «Лесной переполох», а также спектакль с участием российских актеров «Ну и фрукт ты!»;

пектакли «Ыр. Песнь Чингизу» и «Лесной переполох», а также спектакль с участием российских актеров «Ну и фрукт ты!»; пройдут тренинги и мастер-классы для взрослых и детей.

Куда еще можно сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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