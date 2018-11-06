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Общество

Самый загрязненный город Европы назвали экологи

Фото из интернета. Македонский город Тетово

Македонский город Тетово стал самым загрязненным в Европе. Об этом говорится в рейтинге Pollution Index 2018 Mid-Year, составленном сайтом numbeo.com.

Следом за Тетово расположились итальянский Неаполь и столица Македонии Скопье. Индекс загрязнения у лидера рейтинга — 97,57 пункта, у второго и третьего места — 84,61 и 82,17.

В десятку самых загрязненных европейских городов попали албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив и Киев.

Москва и Санкт-Петербург в рейтинге на 19-м и 17-м местах.

Наиболее благоприятны с точки зрения экологии Хельсинки, Рейкьявик и Цюрих.

Ранее доклад Всемирной организации здравоохранения по загрязнению воздуха в 2018 году поместил Скопье вместе с городом Тетово на западе Македонии и промышленным муниципалитетом Тузла в Боснии и Герцеговине в десятку городов мира, где труднее всего дышать, отметило РИА Новости.
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