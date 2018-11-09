Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 ноября будет солнечно. Воздух прогреется до +10 градусов. День уменьшился до 9 часов 59 минут.

В Кыргызстане выходной день.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 – жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Ырчы У., Бакай-Ата, Ак-Балта), «Кок-Джар» (улицы Кок-Джар, Конорчок, Куйручук);

9.30-12.00 – улицы Абдумомунова, Фрунзе, Уметалиева, Шевченко.

Памятные даты

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Фото из интернета. Мемориал жертвам Холокоста на берегу Дуная в Будапеште

Установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи», или «Ночи разбитых витрин». Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Суйменкул Чокморов

Фото www.nlkg.kg. Суйменкул Чокморов

Родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

В период с 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967 году. Первой и сразу главной ролью стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»).

В 1970–1980-е годы был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Умер 26 сентября 1992 года после продолжительной болезни.

Родилась профессор Минира Баткибекова

Фото open.kg. Минира Баткибекова

Родилась 9 ноября 1940 года. Доктор химических наук, профессор, академик Инженерной академии Кыргызской Республики и Международной инженерной академии, заслуженный работник образования КР.

Известный ученый-педагог, автор классических работ в различных областях неорганической и пищевой химии, химии окружающей среды, которые заложили основы научной школы по химической термодинамике не только в Кыргызской Республике, но и в Средней Азии.

В последние годы при ее участии проведены исследования по химии и технологии благородных металлов, комплексной переработке минерального сырья, утилизации отходов металлургических производств и охране окружающей среды, направленные на решение проблем, связанных с народным хозяйством с использованием новых высокочувствительных методов анализа.

Опубликовано более 215 научных работ, семь учебников, пять монографий, автор 20 изобретений.

Умер акын Барпы Алыкулов

Умер в 1949 году. Акын-импровизатор, певец, мыслитель, классик народной песенно-поэтической культуры, член Союза писателей СССР (1947). Родился в 1884 году в селе Ачи Сузакского района Джалал-Абадской области в семье крестьянина-бедняка. Начало творчества поэта приходится на конец XIX века. Встреча с великим Токтогулом является важнейшим событием в его жизни. Позже он посвятил ему поэму. Особое место в творчестве акына занимают айтыши — песни-состязания. Многие песни Барпы стали классическими образцами кыргызской любовной лирики. Песни Барпы Алыкулова стали записываться с 1943 года. В 1949-м, уже после смерти акына, издан сборник избранных произведений. Творческое наследие классика кыргызской поэзии вошло в Золотой фонд и является бесценным достоянием кыргызского народа. Именем Барпы Алыкулова названо село в Сузакском районе, а также многие школы, улицы в городах и селах республики.

У кого намечается той

Мээрим Жуманазарова

Фото из архива UWW. Мээрим Жуманазарова – бронзовый призер Азиатских игр-2018

Родилась 9 ноября 1999 года в Талесе. Борец вольного стиля, призерка чемпионатов Азии и Азиатских игр.

Куда сходить

Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

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в компании «Дополнительное ADRA-зование» проходят мастер-классы по лепке из глины;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Дракон».

Куда еще можно сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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