Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 ноября возможен дождь со снегом. Воздух прогреется до +8 градусов. День уменьшился до 10 часов 2 минут.

В Кыргызстане выходной день.

Отключение газа, света, воды

10.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Жээк, Кошой, Нооруз);

9.50-17.00 — улицы Суюмбаева, Осмонкула, Киевская, Сыдыкова, проспект Чуй.

Памятные даты

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

Фото www.litdg.ru. Монумент в память о погибших в ходе трагических событий 1916 года

В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент КР 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в указе.

Всемирный день качества

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.

Утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Целью дня является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Международный день КВН

Фото kvn.ru. Команда КВН «Азия MIX» из Кыргызстана — чемпион высшей лиги-2016

В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу веселых и находчивых.

Идея праздника предложена президентом международного клуба Александром Масляковым. Дата празднования выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

Люди, которые меняли мир

Умер поэт Исмаил Борончиев

В 1978 году умер кыргызский советский акын-импровизатор, поэт Исмаил Борончиев. Народный артист Киргизской ССР (1958).

Родился в 1910 году в селе Алчалуу.

В 1936 году его принимают солистом в Кыргосфилармонию. В том же году впервые в печати появилось его стихотворение «Первая пятилетка», в 1940 году — поэма «Шамбет», в 1949 году — «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений»).

Значительное место в творчестве занимают айтышы, с которыми выступал вместе с напарником Токтоналы Шабданбаевым. Они опубликованы в книгах «Айтыштар» («Айтыши») и «Кызыл кырман» (Красный ток«).

В 1969 году написал книгу воспоминаний «Ырчынын емуру» («Жизнь певца»).

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов V–VII созывов.

У кого намечается той

Алмамбет Салиев

Родился 8 ноября 1983 года в селе Гульче Ошской области. Заместитель руководителя аппарата президента КР.

Куда сходить Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

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в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка графических работ;

в компании «Дополнительное ADRA-зование» проходят мастер-классы по лепке из глины;

в ololohausErkindik состоится курчак-вечеринка;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Дракон».

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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