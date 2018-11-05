С 8 ноября между Кыргызстаном и Сербией начинает действовать безвизовый режим

С 8 ноября вступает в силу соглашение между правительствами Кыргызстана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов, подписанное 5 декабря 2017 года . Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, граждан двух стран освободили от визовых требований на срок, не превышающий 90 дней.

Целью соглашения являются облегчение взаимных поездок для активизации двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений, укрепление культурно-гуманитарных связей, развитие сферы туризма, отметили в ведомстве.