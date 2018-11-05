19:27
USD 69.80
EUR 79.48
RUB 1.06
Общество

С 8 ноября между Кыргызстаном и Сербией начинает действовать безвизовый режим

С 8 ноября вступает в силу соглашение между правительствами Кыргызстана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов, подписанное 5 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, граждан двух стран освободили от визовых требований на срок, не превышающий 90 дней.  

Целью соглашения являются облегчение взаимных поездок для активизации двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений, укрепление культурно-гуманитарных связей, развитие сферы туризма, отметили в ведомстве. 
Ссылка:
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Сербии
Кыргызстанцы получили возможность оформлять электронные визы в Индию
Китай намерен увеличить количество виз для кыргызстанцев
Кыргызстандыктар Чили жана Сербияга визасыз бара алышат
Соглашение о безвизовом режиме с Сербией рассмотрит парламент Кыргызстана
В Кыргызстане предлагают изменить процедуру выдачи виз
Саудовская Аравия разрешила женщинам от 25 лет въезд в страну без мужчин
Сербия менен Кыргызстан визаны жокко чыгарды
Сербия и Кыргызстан введут безвизовый режим
Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в Россию
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело ребрендинг и&nbsp;представило новое позиционирование ОАО «МАМ» провело ребрендинг и представило новое позиционирование
Полезные команды MegaCom на&nbsp;все случаи Полезные команды MegaCom на все случаи
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
От&nbsp;Telecom до&nbsp;Digital: Как Beeline осуществляет переход в&nbsp;цифровую компанию От Telecom до Digital: Как Beeline осуществляет переход в цифровую компанию