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Общество

ДТП с замглавы Кыргызаэронавигации. Обвиняемые ищут врача, оказавшего помощь

Фото очевидцев. Супруга одного из обвиняемых два дня стоит с просьбой откликнуться свидетелей ДТП

В деле о ДТП, в результате которого погиб замдиректора Кыргызаэронавигации Маматназар Жакыпбаев, всего один свидетель происшествия. Об этом 24.kg сообщила супруга одного из задержанных Зейнеп Сулайманкулова.

По ее словам, в ночь ДТП погибшему оказывал помощь врач в военной форме. Сейчас обвиняемые разыскивают его.

«Этот свидетель очень важен. Я за то, чтобы виновные понесли наказание за то преступление, которое они действительно совершили. Мой муж — один из обвиняемых. Он был пассажиром. Сейчас оба обвиняемых сидят в СИЗО. Я лишь хочу помочь следствию выяснить правду, какой бы она ни была», — сказала Зейнеп Сулайманкулова.

Отметим, что супруга одного из обвиняемых два дня подряд стоит на пересечении улиц Масалиева и Токтоналиева. В руках у женщины плакат с просьбой откликнуться свидетелей ДТП.

Напомним, что Маматназар Жакыпбаев погиб 21 октября. Подозреваемых в его убийстве задержали.
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