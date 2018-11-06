Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 ноября осадков не ожидается. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 10 часов 7 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Жени Жок, Кок-Джар, Керемет, Куйручук, Молдокулова, Кулмурзаева), «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Наристе), «Ак-Бата» (11-я, 12-я, 14-я улицы), улицы Васильева, Тоголока Молдо, Профессора Зимы, Можайского, Манаса, переулки Бреславский, Витебский, Измайловский;

13.00-17.00 — улицы Витебская, Элебесова, Сеченова, Фере, Маяковского;

9.30-13.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Калыс-Ордо»;

12.00-15.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Веселой, проспектом Жибек Жолу, БЧК;

10.00-18.00 — улицы Суворова/БЧК, Суюмбаева/БЧК;

10.00-14.00 — улица Абдрахманова, 7б;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Ак-Кула, Барсбек, Манжыл-Ата, Омуракунова);

9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, Саадаева, Витебская, переулок Тихвинский;

9.30-17.00 — улицы Красная, Токтогула, Московская, Кулиева, переулок Тамбовский.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев

Фото из интернета. Турдакун Усубалиев

Родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008 года был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

Умер 7 сентября 2015 года.

Родился поэт Омор Султанов

Фото из интернета. Омор Султанов

Родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Иссык-Кульской области. Прозаик, Народный поэт КР, видный общественный деятель, президент Международной общественной академии поэзии КР. Печатается с 1957 года. Первый поэтический сборник «Тоо кундеру» («Горные дни») издан в 1961 году. В 1967 году выпущен сборник повестей и очерков «Ак жол, кек асман» («Белая дорога, синее небо»). Им написано несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам, снятым на киностудии «Кыргызфильм».



Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около двадцати переводных коллективных сборников.

Расстрелян ученый Касым Тыныстанов

Фото из интернета. Касым Тыныстанов

В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

В 1923 году Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924-м вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.

Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.

В 1938 году Тыныстанов был необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.

У кого намечается той

Асаналиев Майрамкул Мусабай уулу

Родился 6 ноября 1965 года в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области. График, автор герба и флага Бишкека.

Куда сходить Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

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в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка графических работ;

в компании «Дополнительное ADRA-зование» проходят мастер-классы по лепке из глины.

Куда еще можно сходить на это неделе смотрите в «Афише».

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