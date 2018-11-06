Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 ноября осадков не ожидается. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 10 часов 7 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Жени Жок, Кок-Джар, Керемет, Куйручук, Молдокулова, Кулмурзаева), «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Наристе), «Ак-Бата» (11-я, 12-я, 14-я улицы), улицы Васильева, Тоголока Молдо, Профессора Зимы, Можайского, Манаса, переулки Бреславский, Витебский, Измайловский;
- 13.00-17.00 — улицы Витебская, Элебесова, Сеченова, Фере, Маяковского;
- 9.30-13.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Калыс-Ордо»;
- 12.00-15.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, Веселой, проспектом Жибек Жолу, БЧК;
- 10.00-18.00 — улицы Суворова/БЧК, Суюмбаева/БЧК;
- 10.00-14.00 — улица Абдрахманова, 7б;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Ак-Кула, Барсбек, Манжыл-Ата, Омуракунова);
- 9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, Саадаева, Витебская, переулок Тихвинский;
- 9.30-17.00 — улицы Красная, Токтогула, Московская, Кулиева, переулок Тамбовский.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев
Родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.
Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008 года был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».
Умер 7 сентября 2015 года.
Родился поэт Омор Султанов
Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около двадцати переводных коллективных сборников.
Расстрелян ученый Касым Тыныстанов
В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.
В 1923 году Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924-м вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.
Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.
Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.
В 1938 году Тыныстанов был необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.
У кого намечается той
Асаналиев Майрамкул Мусабай уулу
Родился 6 ноября 1965 года в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области. График, автор герба и флага Бишкека.
Куда сходить Культура
- Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;
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- в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка графических работ;
- в компании «Дополнительное ADRA-зование» проходят мастер-классы по лепке из глины.
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