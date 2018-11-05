В зимний период усилят меры для обеспечения дорожной безопасности школьников. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

По его данным, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела совещание по обеспечению и предупреждению безопасности учащихся школ, находящихся вблизи автомобильных дорог.

Заместитель начальника Главного управления общественной безопасности дорожного движения МВД Нур Сатыбалдиев сообщил, что сотрудники Министерства внутренних дел постоянно дежурят на опасных участках и перекрестках дорог около школ. Для сохранения и обеспечения безопасности детей привлекают добровольцев-студентов. Такие меры за девять месяцев позволили снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и школьников.

Двадцать девятого октября принято постановление правительства «Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике на 2018-2019 годы», разработанное Министерством образования и науки совместно с Министерством внутренных дел.