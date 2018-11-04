5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Шабдан баатыра, Ой-Терскен, Жени Жок, Кок-Жар, Керемет, Куйручук)
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9.00
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17.00
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улицы Шопокова, Ибраимова, Киевская, Буденного, проспект Чуй
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13.30
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17.00
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переулок Геологический, 14
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9.00
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17.00
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улицы Белинского, Кызыл-Кийская, Можайского, Саадаева, Тулебердиева
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9.30
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17.00
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жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Бозсалкын, Чамгарак, Айдын-Кол, Ашар, Ак-Шоокум, Хан-Тенир, Тогуз Канат, Саадак), «Орок» (улицы Садырбаева, Семетей, Арча-Бешик)
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9.30
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18.00
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улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, переулок Тихвинский
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9.00
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18.00
2Чуйская область
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Аламединский
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село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова, вдоль БЧК, «28 га», Маяковского, Горького, перуелок БЧК, проспект Победы)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
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село Жыламыш ( улица Жыламыш )
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9.00
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17.00
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Кантский
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город Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Панфилова, Горького, Логвиненко)
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9.00
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19.00
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Чуйский
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села Кызыл-Аскер, Алга, Мээнеткеч, Калыгул, Бурана
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13.00
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17.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Ата-Мерек, Осор, Калдай, Перевал, Гайрат.