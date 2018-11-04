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Общество

5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Шабдан баатыра, Ой-Терскен, Жени Жок, Кок-Жар, Керемет, Куйручук)

9.00

17.00

улицы Шопокова, Ибраимова, Киевская, Буденного, проспект Чуй

13.30

17.00

переулок Геологический, 14

9.00

17.00

улицы Белинского, Кызыл-Кийская, Можайского, Саадаева, Тулебердиева

9.30

17.00

жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Бозсалкын, Чамгарак, Айдын-Кол, Ашар, Ак-Шоокум, Хан-Тенир, Тогуз Канат, Саадак), «Орок» (улицы Садырбаева, Семетей, Арча-Бешик)

9.30

18.00

улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, переулок Тихвинский

9.00

18.00

2Чуйская область

Аламединский

село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова, вдоль БЧК, «28 га», Маяковского, Горького, перуелок БЧК, проспект Победы)
село Арашан (2-е отделение, улицы Аламудун, Бектенбаева)
села Татыр, Чункурчак
село Ленинское (район «Бакая», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная)
село Луговое (улица Алма-Атинская, район малой ГЭС)
село Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная)
село Карла Маркса (улицы Серегина, Кулатаева, Токтогула, К.Маркса, Дорожная)

9.00

17.00

Сокулукский

село Жыламыш ( улица Жыламыш )
село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы)
село Ак-Джол (улицы Школьная, Фрунзе, Дачная, Киргизская, Молодежная, Восточная)
село Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова)
село Селекционное (улицы Вишневая, 1-я селекция, перелок Ала-Арчинский)
город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Степная)

9.00

17.00

Кантский

город Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Панфилова, Горького, Логвиненко)
село Уч-Эмчек (улица Кыпчана)
село Бирдик (улица Красный Мелянтан)
село Чон-Далы

9.00

19.00

Чуйский

села Кызыл-Аскер, Алга, Мээнеткеч, Калыгул, Бурана

13.00

17.00

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Ата-Мерек, Осор, Калдай, Перевал, Гайрат.
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