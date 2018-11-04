5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Шабдан баатыра, Ой-Терскен, Жени Жок, Кок-Жар, Керемет, Куйручук) 9.00 17.00 улицы Шопокова, Ибраимова, Киевская, Буденного, проспект Чуй 13.30 17.00 переулок Геологический, 14 9.00 17.00 улицы Белинского, Кызыл-Кийская, Можайского, Саадаева, Тулебердиева 9.30 17.00 жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Бозсалкын, Чамгарак, Айдын-Кол, Ашар, Ак-Шоокум, Хан-Тенир, Тогуз Канат, Саадак), «Орок» (улицы Садырбаева, Семетей, Арча-Бешик) 9.30 18.00 улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, переулок Тихвинский 9.00 18.00

2 Чуйская область

Аламединский село Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова, вдоль БЧК, «28 га», Маяковского, Горького, перуелок БЧК, проспект Победы)

село Арашан (2-е отделение, улицы Аламудун, Бектенбаева)

села Татыр, Чункурчак

село Ленинское (район «Бакая», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная)

село Луговое (улица Алма-Атинская, район малой ГЭС)

село Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная)

село Карла Маркса (улицы Серегина, Кулатаева, Токтогула, К.Маркса, Дорожная) 9.00 17.00 Сокулукский село Жыламыш ( улица Жыламыш )

село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы)

село Ак-Джол (улицы Школьная, Фрунзе, Дачная, Киргизская, Молодежная, Восточная)

село Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова)

село Селекционное (улицы Вишневая, 1-я селекция, перелок Ала-Арчинский)

город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Степная) 9.00 17.00 Кантский город Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Панфилова, Горького, Логвиненко)

село Уч-Эмчек (улица Кыпчана)

село Бирдик (улица Красный Мелянтан)

село Чон-Далы 9.00 19.00 Чуйский села Кызыл-Аскер, Алга, Мээнеткеч, Калыгул, Бурана 13.00 17.00

3 Ошская область