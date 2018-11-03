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Общество

В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная творчеству Чингиза Айтматова

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В городе Екатеринбурге (Россия) состоялось открытие выставки «Повести гор и степей», посвященной 90-летию Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

По его данным, выставку организовала Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В.Г.Белинского при поддержке Министерства культуры области. Инициатором мероприятия стало Генеральное консульство Кыргызстана в городе Екатеринбурге.

«Выставочный проект литературного наследия Чингиза Айтматова создан на основе богатого книжно-журнального материала, хранящегося в фонде главной библиотеки региона. Большая ретроспективная выставка отразила творческий портрет писателя, созданный из фрагментов статей, выступлений, интервью, выдержек из сочинений, архивных фото, иллюстраций, интересных фактов его биографии», — говорится в сообщении.

Выставка «Повести гор и степей» продлится два месяца. Она открыта для всех желающих. Памятные мероприятия в рамках «Айтматовских дней» пройдут на Среднем Урале с 3 по 5 ноября еще на нескольких площадках, включая другие областные библиотеки.
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