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Общество

Финская девочка борется со стереотипом о бедности Кыргызстана

Финская девочка Арина Романчикова (Арине Хелиня Курттиля) пытается избавиться от стереотипов о Кыргызстане и просит распространять публикации о стране с хештегом #Киргизиянебеднаястрана.

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором маленькая девочка из Финляндии возмущается, что Кыргызстан называют бедной страной. Сейчас Арина Романчикова живет в Узгенском районе Ошской области. По ее словам, Кыргызстан незаслуженно называют бедной страной — это миф, стереотип и заблуждение.

«И меня это очень раздражает. Я вообще очень раздражительный человек. А тем более, когда о стране, в которой я живу, такое говорят. Вот недавно я была в Узбекистане. Там был один человек, и он мне сказал, что Кыргызстан очень бедная страна и все в таком роде, потом показал мне на карту Кыргызстана и сказал, что вот, это ваш Кыргызстан», — говорит девочка на видео.

Арина признается, что ей не нравится, когда люди плохо говорят о стране, в которой живут. Самой ей Кыргызстан нравится больше, чем Финляндия. Она уверена, что тут не нарушаются права человека, лучше погода и климат.

Также Арина известна пользователям исполнением своей авторской песни «Кыргызстан, мой Кыргызстан».

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