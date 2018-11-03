Сбои при получении прав и оформлении машин в Кыргызстане будут целый месяц

До 30 ноября 2018 года возможны отдельные перебои в работе регистрационно-экзаменационных отделов Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, накануне ведомством запущена обновленная версия автоматизированных информационных систем «Регистр транспортных средств», «Регистр водительского состава», «Тестирование на получение водительских удостоверений». Все три системы технологически взаимосвязаны.

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В программное обеспечение внесено множество изменений. Так, организовано электронное взаимодействие с базами данных Государственной таможенной и налоговой служб, Министерством внутренних дел.

Платежи можно будет совершать в электронном виде через электронные кошельки, терминалы и кассы банков. Сведения о произведенной оплате в режиме онлайн поступают в платежный шлюз ГРС. Исключена необходимость снятия с учета транспортного средства как отдельной обязательной процедуры.

«Регистрационные услуги будут проводиться по месту обращения заявителей, независимо от места проживания. Принцип единого окна позволит исключить необходимость ожидания в очередях. Установлен контроль по всем базам данных (наличие прописки, ограничение по лицам, находящимся в розыске, наличие выхода из гражданства Кыргызстана). Установлен контроль по перечню лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), уполномоченных на выдачу справок (форма-083). Исключена возможность выдачи водительского удостоверения без прохождения обучения в автошколах», — обещают в ГРС.

В первые часы работы новых информсистем обнаружены факты выдачи форм-083 (справка о состоянии здоровья для водителей) лечебно-профилактическими учреждениями, не имеющими полномочий на выдачу таких справок.

«Запуск новых систем связан с проводимыми реформами в системе дорожной безопасности, в том числе с исключением коррупционных схем по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений и минимизацией рисков, связанных с должностными злоупотреблениями. Однако введение всех новшеств требует определенного времени для отработки и устранения возможных технических сбоев и ошибок в работе систем и оборудования», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера из-за запуска новой системы по всей стране возникли сложности с оформлением машин. Сложности возникли с интеграцией с банковской системой. Платежи через банк не проходили по системе.