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Общество

Режиссер из Кыргызстана получил диплом «За лучший дебют» фестиваля в Севастополе

Режиссер из Кыргызстана Бекинай Токтосунова получила диплом «За лучший дебют» на IV Международном фестивале кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир», завершившемся в Севастополе. Об этом сообщило сетевое издание «МК в Крыму».

Фильм рассказывает о мастере джигитовки, который, выйдя на пенсию, скучает по цирку. По своему наезднику тоскует и его верный конь Буян, он отказывается выступать под седлом чужака. И добивается того, чтобы пожилой джигит, его хозяин и друг, вернулся на арену. Для того чтобы убедительно снять дебютную картину, режиссер год провела в цирке, сама обучилась верховой езде.

Как сообщает издание, Бекинай Токтосунова сейчас пытается найти средства для съемки будущего фильма  о судьбе девушки, которая мечтает стать актрисой.

Всего на конкурс поступило 323 заявки от кинематографистов из 25 стран. В итоге в конкурсную программу вошли 55 картин: документальных, игровых и анимационных.

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