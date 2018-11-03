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Общество

После установки умных счетчиков потери электроэнергии снизились вдвое

До конца года ОАО «Северэлектро» установит 5 тысяч электросчетчиков с системой дистанционного снятия показаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На 1 октября в Бишкеке 121 тысяча 692 счетчика, в Чуйской области — 63 тысячи 650, в Таласской — 10 тысяч 489.

Анализ потребления электроэнергии бытовыми абонентами в охваченных «умными» счетчиками жилмассивах «Бакай-Ата», «Кара-Жыгач», «Кок-Джар» свидетельствует о том, что после установки умных счетчиков потери снизились с 20 до 10 процентов.

В 2019 году «Северэлектро» планирует охватить умными счетчиками 20 тысяч потребителей.
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