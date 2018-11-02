21:18
USD 69.79
EUR 79.40
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке заработал центр Яндекс.Такси для водителей

В Бишкеке заработал центр Яндекс.Такси, где проходят тренинги по работе с сервисом для водителей. Посетить занятие и получить консультацию по вопросам, связанным с платформой, могут водители из партнерских таксопарков.

Во время обучения объясняют, как принимать заказы, от чего зависит рейтинг в системе и на что он влияет. Те, кто давно работает с заказами Яндекс.Такси, узнают о последних изменениях в сервисе и новых функциях приложения. Отдельно специалисты центра рассказывают о культуре общения и напоминают, как правильно вести себя с пассажирами, в каком состоянии должен быть автомобиль. Обучение в центре поможет водителям получать больше заказов и увеличить заработок.

«Яндекс.Такси запустился в Бишкеке год назад. Количество водителей из таксопарков-партнеров постоянно растет. Появилась необходимость не просто обучать партнеров, а организовывать тренинги для их водителей, помогать и консультировать, если у них возникли сложности в работе с приложением. Это повысит качество сервиса, позволит еще больше следить за безопасностью и соответствием стандартам», — говорит исполнительный директор Яндекс.Такси по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.

Центр Яндекс.Такси в Бишкеке расположен по адресу Бульвар Эркиндик, д. 58А и работает с 10:00 до 19:00 по будням.

Информация предоставлена пресс-службой Яндекс.Такси
Ссылка:
просмотров: 1034
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Как встречают сватов в&nbsp;разных регионах Кыргызстана Как встречают сватов в разных регионах Кыргызстана
Бизнес
6 причин установить приложение aitv 6 причин установить приложение aitv
&laquo;Бакай Банк&raquo; научил школьников, как экономить и&nbsp;копить деньги «Бакай Банк» научил школьников, как экономить и копить деньги
Открывай новые возможности вместе с&nbsp;тарифным планом &laquo;СОНУН&raquo; от&nbsp;JET Открывай новые возможности вместе с тарифным планом «СОНУН» от JET
Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom! Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!