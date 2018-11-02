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Общество

3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

улицы Ахунбаева, Шукурова, Белорусская, переулок Кой-Ташский

9.00

17.00

жилмассив «Ак-Бата» (12-14-я улицы)

9.30

18.00

жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Ак-Талаа, Каныкей, Аралаш, Анарбекова), улицы Табалдиева, Ахунбаева, Абая, Васильева, Манаса, Ш.Руставели, Кызыл-Кийская, Боталиева, проспект Айтматова, переулки Саруйский, Дарханский, Измайловский, Ужгородский, Таласский

9.30

17.00

улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, переулок Тихвинский

9.00

18.00

улицы Профсоюзная, П.Лумумбы, Кустанайская, Садыгалиева

9.30

18.00

2Чуйская область

Аламединский

 село Арашан (2-е отделение, улицы Аламедин, Бектенбаева)
села Татыр, Чункурчак,
село Нижняя-Ала-Арча (улицы Украинская, Короткая, Коллекторная, Панфилова, Чагая, Кыргызская),
село Озерное (улицы Школьная, Новая, Шоссейная, Фрунзе),
село Пригородное (улицы Первомайская, Юбилейная, Космонавтов, Садовая),
село Маевка (улицы Восточная, Строительная, Молодой Гвардии),
село Кок-Джар (улицы Карагул Акмат),
село Лебединовка (улицы Мичурина, Лермонтова, 9 Мая, 8 Марта, Комсомольская, проспект Ленина),
село Малиновка (улицы Подгорная, Малиновая),
село Карла Маркса (улицы Школьная, Лермонтова)

9.00

17.00

Сокулукский

 село Сокулук (улицы Белинского, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина),
село Жыламыш (улицы Жыламыш, Байтору, Школьная),
села Городская Селекция, Орок, Кашка-Баш, Джал
село Нижнечуйское (улицы Восточная, Октябрьская, Гагарина, Фрунзе, МТФ),
город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Степная)

9.00

17.00

Московский

 село Садовое (улицы Советская, Громовой),
село Сретенка (улица Восточная),
село Петровка (улица Центральная)

9.00

17.00

Кантский

 город Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Панфилова, Горького, Логвиненко),
село Уч-Эмчек (улица Кыпчана),
село Новопокровка (улицы Советская, Горького, Ленина, Маяковского, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная)

9.00

19.00

Чуйский

село Кош-Коргон

9.00

17.00
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