3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

улицы Ахунбаева, Шукурова, Белорусская, переулок Кой-Ташский 9.00 17.00 жилмассив «Ак-Бата» (12-14-я улицы) 9.30 18.00 жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Ак-Талаа, Каныкей, Аралаш, Анарбекова), улицы Табалдиева, Ахунбаева, Абая, Васильева, Манаса, Ш.Руставели, Кызыл-Кийская, Боталиева, проспект Айтматова, переулки Саруйский, Дарханский, Измайловский, Ужгородский, Таласский 9.30 17.00 улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, переулок Тихвинский 9.00 18.00 улицы Профсоюзная, П.Лумумбы, Кустанайская, Садыгалиева 9.30 18.00

2 Чуйская область