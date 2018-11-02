Журналисты Кыргызстана проводят акцию «Мешок с письмами президенту»

Журналисты собирают письма президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом 24.kg рассказала инициатор акции «Мешок с письмами президенту» Эльнура Кулуева.

По ее словам, цель акции создать новую форму диалога между главой государства и СМИ.

«Бывает, что обращения многих наших коллег через СМИ, в социальных сетях остаются без ответа. Ни президент, ни его пресс-секретарь не отвечают на письма. Такое встречалось при всех главах государства. А на ежегодную пресс-конференцию попадают всего 30-40 журналистов и вопросы ограничены. Поэтому мы решили собрать от наших коллег, в том числе региональных журналистов, вопросы, которые объеденим в письмо к Сооронбаю Жээнбекову. Два наших уважаемых аксакала вручат мешок с письмами пресс-секретарю президента 7 ноября, в День информации и печати», — рассказала Эльнура Кулуева.

Инициаторы сегодня обошли несколько редакций, собрали 20 писем. Журналисты могут обратиться с предложением, вопросом и проблемой. Организаторы уверены, что через такое письмо Сооронбай Жээнбеков получит много информации от представителей СМИ.

«После 7 ноября в социальных сетях журналисты опубликуют письмо президенту. Мы будем мониторить ответы на вопросы из писем. Также мы предлагаем пресс-службе президента к концу года организовать встречу с авторами писем», — заявила Эльнура Кулуева.