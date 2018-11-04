Неделя-24. Разборки социал-демократов и остановка Камбаратинской ГЭС-2

Камбаратинскую ГЭС-2 остановили из-за проблем с заиливанием затвора. Выше «Камбараты-2» по течению реки Нарын нет гидротехнических сооружений, поэтому ил скапливается у плотины ГЭС. Энергетики уверяют, что аварийной ситуации нет, а проблему устранят до конца ноября.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков на открытии нового аэропорта в Стамбуле

Президент Сооронбай Жээнбеков совершил визит в Турцию. Там он поучаствовал в открытии нового крупнейшего в Европе аэропорта «Стамбул» и мероприятиях по случаю 95-летия образования Турецкой Республики. Кроме того, он провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом и пообщался с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В СДПК продолжаются партийные чистки. На этой неделе из нее изгнали главу парламентской фракции социал-демократов Ису Омуркулова. Его «исключили за действия, противоречащие основным целям, задачам и уставу партии». В ответ депутат заявил, что представители СДПК «предали не его, а идеалы революции», и отказался покидать пост лидера фракции.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Как в цирке поселились кабаки

Фото 24.kg. Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева

Не секрет, что у Кыргызстана не хватает денег на содержание объектов культуры. Здания театров и цирка отдают частникам, которые превращают территорию в питейные заведения. Нарушения в этом нет, если соблюдены нормы законов. На протяжении многих лет проверяющие органы выявляют нарушения в Кыргызском государственном цирке. Журналист 24.kg Юлия Костенко разбиралась, кто, кому и на каких условиях раздал помещения цирка, — «Питейная аренда. Как помещения Кыргызского цирка раздали под кафе».

Сватовство по кыргызским традициям

Одно из испытаний для молодоженов в традиционной кыргызской семье — первая встреча родственников. Она говорит о многом: как будут относиться к невестке и зятю, как в дальнейшем будут проходить семейные мероприятия. 24.kg выяснило, как встретить и проводить сватов из разных регионов и не испортить семейные отношения.

Чеха утомляет Бишкек, но вдохновляют горы

Фото из личного архива Яна Поливки. Ян (слева) в Кыргызстане

Ян Поливка десять лет живет в Амстердаме, работает спасателем в одном из столичных бассейнов. Родом из Чехии. Свободное от работы время посвящает путешествиям. Ян очень любит горы, поэтому и решил приехать в Кыргызстан. О своих странствиях он рассказал в интервью 24.kg.

Вклад кыргызстанцев в криминальную Россию

Преступность в России среди приезжих из Кыргызстана в поисках заработка, как показывает статистика, ежегодно растет. На 1 ноября 494 гражданина КР отбывают наказание, 302 освободились из тюрем, 88 кыргызстанцев задержаны и водворены в ИВС и СИЗО. 24.kg вспомнило самые громкие преступления, совершенные кыргызстанцами в России.

Новая проблема отечественной IT-сферы

Фото Sputnik Кыргызстан. Алтынбек Исмаилов

Закон о Парке высоких технологий в Кыргызстане приняли в 2011 году, чтобы вывести программистов из тени. Идея сработала. Но теперь возникла другая проблема — отсутствие кадров и заказов государства. Директор Парка высоких технологий Алтынбек Исмаилов рассказал в интервью 24.kg, почему так происходит.

Дела казны, дела финансовые

Министерство финансов Кыргызстана представило предварительные данные об исполнении бюджета республики за 9 месяцев. Интересно, что в 2018-м казна дефицитная только из-за расходов на приобретение нефинансовых активов. Подробнее о том, как государство зарабатывало и тратило деньги за 9 месяцев 2018 года, — в обзоре 24.kg.

Разруха в центре Бишкека

Фото 24.kg. Сквер «Театральный», октябрь 2018 года

Сквер «Театральный» расположен в самом центре Бишкека, возле театра оперы и балета, но кажется, что внимания ему городские власти не уделяют совсем. О том, как создавался парк и во что он сейчас превратился, — в фоторепортаже журналиста 24.kg Марии Орловой «Сквер «Театральный»: от новой площади до неухоженного захолустья».

Люди жалуются, чиновники отвечают

Сообщения о городских проблемах, вопросах здравоохранения, образования, жалобы на плохое предоставление услуг государственными органами и другие регулярно поступают от читателей 24.kg в рубрику «агент 024». Редакция собрала ответы различных ведомств.

Кыргызстан в фотографиях читателей

Фото Владислава Ногая. Осенние мотивы

Осень захватила Кыргызстан окончательно. Даже снег пару раз выпал. И, конечно, пройти мимо погодных капризов наши авторы не смогли. Но в очередном выпуске рубрики, конечно, не только об этом — «Мгновения жизни. Осенние мотивы и красавицы из Ат-Баши».

Сколько денег «съедают» в Бишкеке продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg продолжает свой эксперимент — «Продуктовая корзина Бишкека. Сколько семья тратит на еду».