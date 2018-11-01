2 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жангак, Кок-Жайык, Конорчок, Кок-Джар), «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Анар, Ак-Уул, Нооруз, Наристе, Арашан), улицы Ахунбаева, Белорусская, Койбагарова
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9.00
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19.00
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жилмассив «Ак-Бата»
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9.30
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18.00
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улицы Осташковская, Васильева, Манаса, Ш.Руставели, Кызыл-Кийская, Боталиева, Кызыл-Кийская, Можайского, Щербакова, переулки Снегиревский, Саруйский, Дарханский, Измайловский, Ужгородский, Таласский, проспект Дэн Сяопина
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9.30
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17.00
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улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Кожобергенова, переулки Челябинский, Тихвинский
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9.00
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18.00
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улицы Термечикова, Л.Толстого
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9.30
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19.00
2Чуйская область
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Аламединский
|cело Иссык-Булак (ущелье Аламедин),
cело Кашка-Суу (улица Озгоруш-6),
cело Ленинское (улицы Виноградная, Восточная, Алма-Атинская),
cело Малиновка (улицы Подгорная, Малиновая),
cело Арчалы (улица Нияз),
cело Аламедин (улица Панфилова, переулок Чуйский),
cело Лебединовка (улицы Восточная, Набережная, проспект Победы)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
|cело Шалта (улица Калмырза, кошары),
cело Чон-Жар (улица Термечикова),
cело Джаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Спортивная),
cело Орок (улицы Орокская, Новая, 2-я Кавкавская)
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9.00
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17.00
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9.00
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17.00
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Жайыльский
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город Кара-Балта (улицы Некрасова, Дзержинского, Бакыт, Ильича, Садовая, Почтовая, Восточная, Куйбышева, Вокзальная, Ракетная, Звездная, Ленинградская, Салиевой, Центральная, Советская, переулок Почтовый)
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8.30
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17.00
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Кантский
|город Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Панфилова, Горького, Логвиненко),
cело Уч-Эмчек (улица Кыпчана)
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9.00
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19.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Ата-Мерек, Осор, Калдай, Перевал.