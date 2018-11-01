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Общество

2 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жангак, Кок-Жайык, Конорчок, Кок-Джар), «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Анар, Ак-Уул, Нооруз, Наристе, Арашан), улицы Ахунбаева, Белорусская, Койбагарова

9.00

19.00

жилмассив «Ак-Бата»

9.30

18.00

улицы Осташковская, Васильева, Манаса, Ш.Руставели, Кызыл-Кийская, Боталиева, Кызыл-Кийская, Можайского, Щербакова, переулки Снегиревский, Саруйский, Дарханский, Измайловский, Ужгородский, Таласский, проспект Дэн Сяопина

9.30

17.00

улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Кожобергенова, переулки Челябинский, Тихвинский

9.00

18.00

улицы Термечикова, Л.Толстого

9.30

19.00

2Чуйская область

Аламединский

 cело Иссык-Булак (ущелье Аламедин),
cело Кашка-Суу (улица Озгоруш-6),
cело Ленинское (улицы Виноградная, Восточная, Алма-Атинская),
cело Малиновка (улицы Подгорная, Малиновая),
cело Арчалы (улица Нияз),
cело Аламедин (улица Панфилова, переулок Чуйский),
cело Лебединовка (улицы Восточная, Набережная, проспект Победы)

9.00

17.00

Сокулукский

 cело Шалта (улица Калмырза, кошары),
cело Чон-Жар (улица Термечикова),
cело Джаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Спортивная),
cело Орок (улицы Орокская, Новая, 2-я Кавкавская)

9.00

17.00

9.00

17.00

Жайыльский

город Кара-Балта (улицы Некрасова, Дзержинского, Бакыт, Ильича, Садовая, Почтовая, Восточная, Куйбышева, Вокзальная, Ракетная, Звездная, Ленинградская, Салиевой, Центральная, Советская, переулок Почтовый)

8.30

17.00

Кантский

 город Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Панфилова, Горького, Логвиненко),
cело Уч-Эмчек (улица Кыпчана)

9.00

19.00

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Ата-Мерек, Осор, Калдай, Перевал.
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