Смета расходов для ТЭЦ Бишкека увеличилась еще на 3 миллиона сомов

ОАО «Электрические станции» разместило дополнительное объявление на 2,9 миллиона сомов на подготовку сметной документации проекта «Модернизации ТЭЦ Бишкека». Об этом сообщил портал государственных закупок.

Кыргызский государственный научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Энергопроект» готов выполнить работу за 11,7 миллиона сомов. «Электрические станции» заложили 13,6 миллиона сомов. Выделив дополнительно 2,9 миллиона сомов, компания превысит бюджет на 1 миллион сомов.

Сметный расчет произведут на момент заключения контрактного соглашения от 16 июля 2013 года на реализацию проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека».

Напомним, Счетная палата выявила, что при модернизации теплоцентрали не составляли конкретные сметы расходов. Работы проводила китайская компания ТВЕА, кредит в $386 миллионов предоставил «Эксимбанк» Китая.

В «Электрических станциях» не комментируют, почему смету расходов составляют после модернизации теплоцентрали.