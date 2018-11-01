09:17
USD 69.79
EUR 79.40
RUB 1.06
Общество

Смета расходов для ТЭЦ Бишкека увеличилась еще на 3 миллиона сомов

ОАО «Электрические станции» разместило дополнительное объявление на 2,9 миллиона сомов на подготовку сметной документации проекта «Модернизации ТЭЦ Бишкека». Об этом сообщил портал государственных закупок.

Кыргызский государственный научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Энергопроект» готов выполнить работу за 11,7 миллиона сомов. «Электрические станции» заложили 13,6 миллиона сомов. Выделив дополнительно 2,9 миллиона сомов, компания превысит бюджет на 1 миллион сомов. 

Сметный расчет произведут на момент заключения контрактного соглашения от 16 июля 2013 года на реализацию проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека».

Напомним, Счетная палата выявила, что при модернизации теплоцентрали не составляли конкретные сметы расходов. Работы проводила китайская компания ТВЕА, кредит в $386 миллионов предоставил «Эксимбанк» Китая.

В «Электрических станциях» не комментируют, почему смету расходов составляют после модернизации теплоцентрали.
Ссылка:
просмотров: 584
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация ТЭЦ Бишкека. Китайская ТВЕА проигнорировала законодательство КР
Смета расходов для ТЭЦ Бишкека. Энергетики отказываются давать комментарии
Смету расходов для ТЭЦ Бишкека подрядчик готов составить за 11,7 миллиона сомов
Для модернизированной части ТЭЦ Бишкека только составляют смету расходов
Модернизация ТЭЦ Бишкека. Экспертиза не нашла завышения стоимости работ
Модернизация ТЭЦ. Счетная палата намерена обратиться к аудиторам Китая
Экс-премьера обвиняют в коррупции, а его сын с ней борется в правительстве
Никто из арестованных экс-чиновников не жалуется на условия содержания
Экс-министра экономики Темира Сариева опять вызвали на допрос в ГКНБ
Модернизация ТЭЦ. ГКНБ задержал Жанторо Сатыбалдиева
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Как встречают сватов в&nbsp;разных регионах Кыргызстана Как встречают сватов в разных регионах Кыргызстана
Бизнес
Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom! Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!
Доступный роуминг теперь и&nbsp;во&nbsp;Вьетнаме: 1&nbsp;МБ&nbsp;&mdash; 1&nbsp;сом! Доступный роуминг теперь и во Вьетнаме: 1 МБ — 1 сом!
ОАО &laquo;МАМ&raquo; запускает онлайн-голосование &laquo;Лучшая авиакомпания&nbsp;&mdash; 2018&raquo; ОАО «МАМ» запускает онлайн-голосование «Лучшая авиакомпания — 2018»
Кыргызтелеком стирает границы: звони внутри области бесплатно! Кыргызтелеком стирает границы: звони внутри области бесплатно!