Американские СМИ назвали следующую страну-жертву «Исламского государства»

Американское издание National Interest утверждает, что следующей страной, где «Исламское государство» (запрещено в Кыргызстане) может укрепить свои позиции и нанести удар, станет Иордания. Об этом сообщило РИА Новости.
По мнению авторов статьи, несмотря на то, что Иордания закрепила за собой славу ключевого союзника США в регионе в борьбе с ИГ, королевство в серьезной опасности.
В связи с поражениями ИГ в Сирии и Ираке авторы ожидают скорого возвращения боевиков на родину. Набравшиеся опыта боевых действий и идеологически подкованные террористы представляют серьезную угрозу безопасности Иордании, считает издание.
National Interest подчеркивает, что угрозу представляют и беженцы из Сирии, численность которых в Иордании оценивается примерно в 658 тысяч человек при населении страны в 9,5 миллиона жителей. Из-за плохих условий пребывания они являются благодатной почвой для семян радикализма и могут присоединиться к террористам.