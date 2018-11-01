Американские СМИ назвали следующую страну-жертву «Исламского государства»

Американское издание National Interest утверждает, что следующей страной, где «Исламское государство» (запрещено в Кыргызстане) может укрепить свои позиции и нанести удар, станет Иордания. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению авторов статьи, несмотря на то, что Иордания закрепила за собой славу ключевого союзника США в регионе в борьбе с ИГ, королевство в серьезной опасности.

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Издание отмечает, что иорданцы на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ — около трех тысяч человек. Помимо этого, авторы отмечают, что угроза дестабилизации страны усугубляется безработицей, нищетой, слабым управлением и религиозным экстремизмом.

В связи с поражениями ИГ в Сирии и Ираке авторы ожидают скорого возвращения боевиков на родину. Набравшиеся опыта боевых действий и идеологически подкованные террористы представляют серьезную угрозу безопасности Иордании, считает издание.

National Interest подчеркивает, что угрозу представляют и беженцы из Сирии, численность которых в Иордании оценивается примерно в 658 тысяч человек при населении страны в 9,5 миллиона жителей. Из-за плохих условий пребывания они являются благодатной почвой для семян радикализма и могут присоединиться к террористам.

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Авторы отмечают, что проблема экстремизма в стране нарастает с 2015 года. В августе 2018-го в результате теракта в городе Эс-Салт погибли четыре иорданских офицера службы безопасности, еще 16 местных жителей пострадали. Арестовали пять экстремистов. Неподалеку от места теракта обнаружили многочисленные устройства, которые злоумышленники планировали применить для новых атак.