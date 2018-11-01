Порыв на трубопроводе. В микрорайонах Бишкека проблемы с отоплением

В микрорайонах Бишкека возникли проблемы с отоплением из-за порыва на трубопроводе. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

В связи с ремонтом тепловых сетей до 20.00 будет ограничена подача тепловой энергии в микрорайоны № 11, 12, южную часть микрорайона «Асанбай» и в жилые дома микрорайона № 6, расположенные вдоль улицы Каралаева. Подача горячей воды прекращаться не будет.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит свои извинения абонентам указанных микрорайонов за доставленные неудобства и делает все для скорейшего восстановления подачи тепла.