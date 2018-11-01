09:14
USD 69.79
EUR 79.40
RUB 1.06
Общество

Учитель музыки, осужденный в Турции за домогательства, не гражданин Кыргызстана

МИД Кыргызстана проверил сообщения об осужденном в Турции учителе музыки из КР. Преподавателя обвинили в сексуальном домогательстве к 13-летней девочке. 

Во внешнеполитическом ведомстве 24.kg сообщили, что обвиняемый не является гражданином Кыргызстана, хотя родился в республике. Он выехал в Турцию более 20 лет назад и принял ее гражданство. 

Отметим, инцидент произошел в городке Манавгат в апреле 2018 года. На процессе подсудимый вину не признал. «Я 25 лет преподаю игру на пианино. Я не хватал ученицу за ноги, а показывал, как правильно нажимать на педаль. Это один из методов преподавания», — заявил осужденный.

В тюрьмах Турции, по официальным данным, по разным обвинениям отбывают наказание четыре гражданина Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 783
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Как встречают сватов в&nbsp;разных регионах Кыргызстана Как встречают сватов в разных регионах Кыргызстана
Бизнес
Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom! Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!
Доступный роуминг теперь и&nbsp;во&nbsp;Вьетнаме: 1&nbsp;МБ&nbsp;&mdash; 1&nbsp;сом! Доступный роуминг теперь и во Вьетнаме: 1 МБ — 1 сом!
ОАО &laquo;МАМ&raquo; запускает онлайн-голосование &laquo;Лучшая авиакомпания&nbsp;&mdash; 2018&raquo; ОАО «МАМ» запускает онлайн-голосование «Лучшая авиакомпания — 2018»
Кыргызтелеком стирает границы: звони внутри области бесплатно! Кыргызтелеком стирает границы: звони внутри области бесплатно!