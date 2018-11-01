Учитель музыки, осужденный в Турции за домогательства, не гражданин Кыргызстана

МИД Кыргызстана проверил сообщения об осужденном в Турции учителе музыки из КР. Преподавателя обвинили в сексуальном домогательстве к 13-летней девочке.

Во внешнеполитическом ведомстве 24.kg сообщили, что обвиняемый не является гражданином Кыргызстана, хотя родился в республике. Он выехал в Турцию более 20 лет назад и принял ее гражданство.

Отметим, инцидент произошел в городке Манавгат в апреле 2018 года. На процессе подсудимый вину не признал. «Я 25 лет преподаю игру на пианино. Я не хватал ученицу за ноги, а показывал, как правильно нажимать на педаль. Это один из методов преподавания», — заявил осужденный.

В тюрьмах Турции, по официальным данным, по разным обвинениям отбывают наказание четыре гражданина Кыргызстана.