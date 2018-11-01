Генеральные планы городов Кыргызстана предлагают разрабатывать без тендера. С таким предложением выступает Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

При разработке генеральных планов населенных пунктов требуется наличие соответствующего допуска к особой важности и совершенно секретным сведениям по работе с топографическими картами под грифом «секретно». Все действия должны согласовываться с ГКНБ. Частные организации и компании этого не могут сделать.

Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры — одна из крупных организаций в республике, которая имеет лицензию на разработку градостроительной документации объектов первого уровня.

В закон о госзакупках предлагают внести поправки, в частности, разрешить закупающим организациям методом прямого договора отбирать разработчика генпланов.