Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 ноября будет солнечно. Воздух прогреется до +9 градусов. День уменьшился до 10 часов 9 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Шабдан Баатыра, Ой-Терскен, Жени Жок, Кок-Жар, Керемет, Куйручук), переулок Геологический, 14;

13.30-17.00 — улицы Шопокова, Ибраимова, Киевская, Буденного, проспект Чуй;

9.30-17.00 — улицы Белинского, Кызыл-Кийская, Можайского, Саадаева, Тулебердиева;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Бозсалкын, Чамгарак, Айдын-Кол, Ашар, Ак-Шоокум, Хан-Тенир, Тогуз Канат, Саадак), «Орок» (улицы Садырбаева, Семетей, Арча-Бешик);

9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, переулок Тихвинский.

Памятные даты

В 1938 году расстреляны кыргызстанцы — жертвы политических репрессий

В предписаниях наркома внутренних дел Киргизской ССР о приведении «решений НКВД, Прокурора Союза ССР и Особой тройки НКВД Киргизской ССР над осужденными к расстрелу» отчетливо видны даты: 5 ноября 1938 года и 8 ноября 1938 года. Как и приказы о приведении приговоров в исполнение и акты об исполнении — в те же дни.

Эти документы опубликованы и стали достоянием общественности после приобретения независимости.

5 ноября и 8 ноября 1938 года расстреляны 137 граждан Киргизии. Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД республики. Это единственное в Кыргызстане место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

30 августа 1991 года состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков, найденных в селе Чон-Таш.

В Кыргызстане открыто Посольство Швейцарии

Фото www.time.kg. Открытие Посольства Швейцарии в Кыргызстане

Сотрудничество Швейцарии с Кыргызстаном началось в 1993 году. Четырнадцатого ноября 1994 года правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение, а в 1996 году в Бишкеке открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству.

Позже правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое было открыто 5 ноября 2012 года.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян государственный деятель Юсуп Абдрахманов

Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов, 1927 год

Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета Народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920 годов совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.

В 1937 году Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958 году.

Расстрелян государственный деятель Иманалы Айдарбеков

Фото из интернета. Иманалы Айдарбеков на марке 2014 года

Родился в 1884 году в селе Арчалы Семиреченской области. Государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета (1924–1925), председатель Главного Суда Киргизской АССР (1927–1929). С 1929 года народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР. Иманалы Айдарбеков относится к числу основателей первого кыргызского государства, он по праву заслуживает называться основателем государства кыргызского народа — нынешнего современного Кыргызстана. 16 августа 1935 года Киргизской областной Контрольной комиссией ВКП(б) исключен из партии как «националист, двурушник, не разоблачивший себя и не отказавшийся от абдрахмановщины». Арестован 4 сентября 1937 года. Расстрелян 5 ноября 1938 года во дворе Фрунзенской городской тюрьмы. Реабилитирован в 1958 году.

Расстрелян государственный деятель Торекул Айтматов Фото из архива Розы Айтматовой. Торекул Айтматов Родился в 1903 году. Кыргызский партийный и государственный деятель, второй секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизии, народный комиссар торговли Киргизской АССР. 12 февраля 1930 года на III Съезде Советов Киргизской АССР и на I сессии третьего созыва ЦИК Киргизской АССР Торекул Айтматов утвержден председателем Центрального Совета народного хозяйства. С этого момента на него легла ответственность за две самые тяжелые отрасли — народное хозяйство и промышленность, работу в которых надо было начинать практически с нуля. Арестован 1 декабря 1937 года Главным управлением госбезопасности НКВД СССР. Расстрелян 5 ноября 1938 года возле села Чон-Таш. Реабилитирован в 1957 году. Больше о Торекуле Айтматове можно прочитать в материале «Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель».

У кого намечается той

Молдосеит Мамбетакунов

Родился 5 ноября 1952 года в Нарынской области. Режиссер.

Алиярбек Абжалиев

Родился 5 ноября 1967 года в сельской управе Жапалак. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Куда сходить Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева на выставку творческой группы «Акцент»;

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка графических работ.

Куда еще можно сходить на это неделе смотрите в «Афише».

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