Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 ноября будет ясно. Воздух прогреется до +6 градусов. День уменьшился до 10 часов 12 минут.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Тургунбай Садыков

Фото knmii.kg. Тургунбай Садыков

Родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района. Кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор.

Ректор Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985–1990 годы).

Творческая деятельность началась во второй половине 1950-х годов.

Им созданы значительные монументальные произведения, отражающие древнюю и современную историю страны, такие как скульптурно-архитектурные ансамбли «Манас», «Парк Победы», «Эл куту», монумент «Эркиндик», памятники «Борцам революции», Народной артистке СССР Бубусаре Бейшеналиевой, Уркуе Салиевой и другие. Его произведение «Манасчи» установлено в городе Чикаго, композиция «Манас» украшает здание ООН в Нью-Йорке, бронзовая композиция «Табунщик» установлена на территории Посольства Кыргызстана в Люксембурге.

Тургунбай Садыков основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но также просвещению и образованию.

У кого намечается той

Жумамудун Жумалиев

Родился 4 ноября 1983 года. Начальник МП «Бишкексвет».

Куда сходить Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

Читайте по теме Спортивный календарь с 29 октября по 4 ноября

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка графических работ;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится кинопоказ;

пройдут тренинги и мастер-классы для детей и взрослых.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.