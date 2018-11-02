Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 ноября снег. Воздух прогреется до +4 градусов. День уменьшился до 10 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-19.00 – жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жангак, Кок-Жайык, Конорчок, Кок-Джар), «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Анар, Ак-Уул, Нооруз, Наристе, Арашан), улицы Ахунбаева, Белорусская, Койбагарова;

9.30-18.00 – жилмассив «Ак-Бата»;

9.30-17.00 – проспект Дэн Сяопина, улицы Осташковская, Кызыл-Кийская, Можайского, Щербакова, Васильева, Манаса, Ш.Руставели, Кызыл-Кийская, Боталиева, переулки Саруйский, Дарханский, Измайловский, Ужгородский, Таласский, Снегиревский;

9.00-18.00 – улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Кожобергенова, переулки Челябинский, Тихвинский;

9.30-19.00 – улицы Термечикова, Л.Толстого.

Памятные даты

День работника культуры Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Сцена из оперы «Айчурек»

В этот день в 1926 впервые в истории кыргызской народной драмы поставлена пьеса одного из зачинателей кыргызской письменной литературы, одного из первых драматургов Кыргызстана Молдогазы Токобаева «Кайгылуу Какей».

«Кыйгылуу Какей» — первая кыргызская многоактная драма, посвященная судьбе женщины. Драматическое произведение, отвечающее всем требованиям реалистического искусства.

В Кыргызстане более 16 тысяч работников сферы культуры и искусства. Функционируют 20 профессиональных театров, 45 музеев, более тысячи библиотек, 87 детских музыкальных школ, высшие и средние специальные учебные заведения.

Оппозиция начала бессрочный митинг против затянувшейся конституционной реформы

Фото из интернета

В 2006 году митингующие требовали ухода в отставку президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Завершился митинг 7 ноября после принятия Жогорку Кенешем нового варианта Конституции, который потом отменили.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Фото из интернета

Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали вооруженный конфликт в Мали, — Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Их 2 ноября 2013 года похитили и убили боевики.

За последние десять лет было убито более 800 журналистов. По данным ЮНЕСКО, в девяти из десяти случаев преступники не несут наказания.

Люди, которые меняли мир

Умер писать Джаманкул Дженчураев

Фото foto.kg. Джаманкул Дженчураев

В 1990 году в возрасте 83 лет скоропостижно скончался в отделении спецполиклиники города Фрунзе, где находился на профилактическом лечении, кыргызский советский писатель Джаманкул Дженчураев.

Родился в 1907 году в селе Талды-Булак Чуйской области.

Четвертого декабря 1941 года приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря 1941 года указом президиума Верховного совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награждён орденом «Боевого Красного Знамени». В том же 1941 году он награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «За отвагу».

Выйдя в отставку, подполковник Дженчураев написал и издал более десяти книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.

У кого намечается той

Эрмекбай Топчубаев

Родился 2 ноября 1973 года в селе Кара-Таш Ошской области. Мэр города Кызыл-Кии.

Дастанбек Джумабеков

Родился 2 ноября 1976 года в селе Саткей Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан», спикер ЖК.

Куда сходить

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева на выставку творческой группы «Акцент»;

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка графических работ.

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в наших «Афише» и «Спортивном календаре».

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