Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу дайындалды

Июль айынын жыйынтыгы менен «Бала ырысы» мамлекеттик жөлөк пулу 191 796 балага дайындалды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, 5-августта жөлөк пулдарды төлөп берүү үчүн 235,7 миллион сом каржыланып, каражат алуучулардын эсептерине коммерциялык банктар аркылуу этап-этабы менен которула баштайт.
Эске салсак, 1-июлдан тартып Кыргызстанда төрөлгөндөн 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү «Бала ырысы» жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталган.