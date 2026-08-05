14:16
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу дайындалды

Июль айынын жыйынтыгы менен «Бала ырысы» мамлекеттик жөлөк пулу 191 796 балага дайындалды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, 5-августта жөлөк пулдарды төлөп берүү үчүн 235,7 миллион сом каржыланып, каражат алуучулардын эсептерине коммерциялык банктар аркылуу этап-этабы менен которула баштайт.

Эске салсак, 1-июлдан тартып Кыргызстанда төрөлгөндөн 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү «Бала ырысы» жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384212/
Кароо: 146
Басууга
Теги
«Бала ырысы» жөлөк пулун чет өлкөдө төрөлгөн наристеге кантип алса болот?
«Бала ырысы» жаңы жөлөкпул жөнүндө эмнелерди билүү керек?
Бир суткада «Бала ырысы» жөлөк пулуна 13,7 миңден ашык арыз кабыл алынды
Кыргызстанда «Бала ырысы» жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталды
Министрлер Кабинети «Бала ырысы» жөлөкпулун берүү тартибин бекитти
Кыргызстанда «Бала ырысы» жөлөк пулу 440 миң балага берилет
Кыргызстанда бийик тоолуу аймакта жашаган 29 миңге чукул бала жөлөк пул алат
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
13:22
Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу дайындалды Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу д...
13:02
Президент юридикалык өкүлдөрдүн ишин жөнгө салган жаңы мыйзамга кол койду
12:35
Кыргызстан алты айда 19 миң тоннадан ашык сүт азыктарын экспорттоду
12:20
Бишкектин айрым аймактарында эки күнгө газ берүү токтотулду
12:03
ӨКМ: Ак-Талаа районунда сел 18 үйдүн короосун каптады