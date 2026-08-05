Президент юридикалык өкүлдөрдүн ишин жөнгө салган жаңы мыйзамга кол койду

Президент Садыр Жапаров юридикалык өкүлчүлүк маселелерине байланыштуу мыйзамга кол койду. Документ юридикалык өкүлдөрдүн ишмердүүлүгүн бирдиктүү тартипке келтирип, жарандар менен юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү укуктук жардамдын сапатын жогорулатууга багытталган.
Жаңы мыйзамга ылайык, юридикалык өкүлдөрдүн расмий реестри түзүлүп, алардын билимине, квалификациясына жана кесиптик даярдыгына бирдиктүү талаптар киргизилет.
Ошондой эле юридикалык өкүлдүн макамын алуу, аны убактылуу токтотуу же жокко чыгаруу тартиби мыйзам менен аныкталат.
Мындан сырткары, документте кесиптик этика, тартиптик жоопкерчилик жана юридикалык сырды сактоо боюнча талаптар да камтылган. Юридикалык өкүлдөргө мыйзамда каралган учурларда жарандык, административдик иштерде жана укук бузуулар боюнча сот өндүрүшүндө адвокаттар менен тең укукта катышууга мүмкүнчүлүк берилет.
Ошондой эле адистер жетишсиз болгон аймактарда калктын квалификациялуу юридикалык жардамга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн Юстиция министрлигине айрым талаптарды убактылуу жеңилдетүү укугу берилет.