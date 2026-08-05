14:16
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Кыргызстан алты айда 19 миң тоннадан ашык сүт азыктарын экспорттоду

2026-жылдын биринчи алты айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан ЕАЭБ өлкөлөрүнө жана үчүнчү мамлекеттерге сүт продукциясын жана табигый балды активдүү экспорттоону улантты. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, отчеттук мезгилде сүт азыктарын экспорттоонун көлөмү 19 миң 915,55 тоннаны түзгөн.

Анын ичинде:

  • балмуздак — 2 миң 339 тонна;
  • сары май — 100,56 тонна;
  • сыр (быштак) — 674,54 тонна;
  • кычкыл сүт азыктары, анын ичинде кымыз жана курут — 197,77 тонна;
  • сүт сары суусу — 189 тонна.

Мындан сырткары, табигый балды экспорттоо да көбөйдү. Алты айда чет өлкөлүк базарларга 228,84 тонна бал жеткирилген. Бул көрсөткүчтөр сырткы базарларда кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн продукциясына суроо-талап сакталып жатканын жана сүт, ошондой эле аарычылык тармактарынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү кеңейгенин айгинелейт.

Кыргызстан дүйнөлүк базарды көздөгөн сапаттуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү тамак-аш өндүрүшүнө өзгөчө көңүл буруу менен айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү өнүктүрүү жана экспорттук потенциалды жогорулатуу боюнча иштерин улантууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384201/
Кароо: 148
Басууга
Теги
Кыргызстандан экспорттолгон сүт азыктарынын көлөмү 16,7 пайызга өстү
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
13:22
Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу дайындалды Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу д...
13:02
Президент юридикалык өкүлдөрдүн ишин жөнгө салган жаңы мыйзамга кол койду
12:35
Кыргызстан алты айда 19 миң тоннадан ашык сүт азыктарын экспорттоду
12:20
Бишкектин айрым аймактарында эки күнгө газ берүү токтотулду
12:03
ӨКМ: Ак-Талаа районунда сел 18 үйдүн короосун каптады