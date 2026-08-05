14:16
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Бишкектин айрым аймактарында эки күнгө газ берүү токтотулду

«Бишкекгаз» газ кызматы орто басымдагы жер алдындагы газ куурундагы жумуштарга байланыштуу 5-августтан 7-августка чейин төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта көгүлтүр отту берүү токтотулганын кабарлайт:

Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөлөрү, Жибек Жолу проспектиси, ЧЧК, «Энергетиктер шаарчасы», «Аламүдүн-1» кичи району, «Куруучулар шаарчасы», «Учкун» кичи району, АГНКС, «Бишкек Сүт».

«Бишкекгаз» келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерди табигый газ өчүрүлгөн мезгилде альтернативдүү энергия булактарына өтүүгө чакырат. Жумуштар газ менен ишенимдүү жана коопсуз камсыздоо максатында жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384198/
Кароо: 156
Басууга
Теги
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Бишкектин айрым аймактарында газ берүү убактылуу токтотулат
Бишкектин айрым аймактарында эки күн газ өчүрүлөт
Бишкектин айрым аймактарында газ 4 күнгө өчүрүлөт
Бүгүндөн тарта Бишкектин түштүк кичи райондорунда 4 күн жаратылыш газы болбойт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында үч күнгө газ өчүрүлөт
Бишкектин бир бөлүгүндө жаратылыш газы болбойт
Новопокровка айылында жаратылыш газын берүү убактылуу токтотулат
Бүгүндөн тарта Бишкектин бир катар көчөлөрүндө 3 күн газ болбойт
Бишкектин бир бөлүгүндө газ убактылуу өчүрүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
13:22
Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу дайындалды Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу д...
13:02
Президент юридикалык өкүлдөрдүн ишин жөнгө салган жаңы мыйзамга кол койду
12:35
Кыргызстан алты айда 19 миң тоннадан ашык сүт азыктарын экспорттоду
12:20
Бишкектин айрым аймактарында эки күнгө газ берүү токтотулду
12:03
ӨКМ: Ак-Талаа районунда сел 18 үйдүн короосун каптады