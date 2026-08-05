14:15
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

ӨКМ: Ак-Талаа районунда сел 18 үйдүн короосун каптады

Нарын облусунун Ак-Талаа районундагы Жаңы-Тилек айылында сел суулары коргоочу каналдан ашып, 18 турак үйдүн короосун каптады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, суу эки үйдүн жер төлөсүнө кирген. Ал эми дагы беш үйдүн короосу сел калдыктарына толгон. Учурда жеринде кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Бир атайын техника тартылып, 12 куткаруучу жана жарандык коргонуу кызматтарынын 8 кызматкери иштеп жатат.

Эске салсак, бүгүн түнү ал жерде сел жүргөн, буга чейин ӨКМ нөшөрлөп жааган жамгыр тууралуу эскерткен болчу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384193/
Кароо: 172
Басууга
Теги
Ысык-Көлдөгү нөшөрлөгөн жаандын кесепеттери: Көпүрө жана жолдорду суу жууп кетти
Кочкордогу нөшөрдөн кийинки чыгым 8 миллион сомдон ашты
Ноокен районунда сел 460тан ашык короону жана 76 үйдү каптады
Түндүк — Түштүк альтернативдүү жолу селден кийин бир тараптуу ачылды
Кырчын капчыгайындагы көпүрө селден кийин калыбына келтирилди
Кара-Кулжа районунда селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда
Баткенде селден кийин жолдор ачылып, бардык жерде электр жарыгы калыбына келди
Ош—Алай унаа жолунда алты адамдын өмүрүн алган сел жүрдү: Кырсыктын чоо-жайы
Кыргызстанда жарым жылда 2024-жылга караганда дээрлик эки эсе көп сел жүрдү
Баткенде селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда, унаа кыймылы калыбына келди
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
13:22
Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу дайындалды Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу д...
13:02
Президент юридикалык өкүлдөрдүн ишин жөнгө салган жаңы мыйзамга кол койду
12:35
Кыргызстан алты айда 19 миң тоннадан ашык сүт азыктарын экспорттоду
12:20
Бишкектин айрым аймактарында эки күнгө газ берүү токтотулду
12:03
ӨКМ: Ак-Талаа районунда сел 18 үйдүн короосун каптады