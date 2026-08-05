Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыялады. Сентябрдын репертуары

Чыңгыз Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театры жаңы 92-театралдык сезонун жарыялады. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.
Жаңы сезондо көрүүчүлөргө төмөндөгү спектаклдер тартууланат:
2-сентябрь: «Король. Дама. Валет» В.Набоков
4-сентябрь: «Мама» трагифарс
6-сентябрь: «Моя счастливая ферма» жомок
6-сентябрь: «Утиная охота» А.Вампилов
9-сентябрь: «Эти свободные бабочки» лирикалык комедия
11-сентябрь: «Ворон» бир көшөгөлүү магиялык реализм
13-сентябрь: «Мечта» жомок
13-сентябрь: «Шестое чувство» фантастикалык трагикомедия
16-сентябрь: «Овраг» К.Сергиенко
18-сентябрь: «Река на асфальте» Д.Липскеров
19-сентябрь: «Плохие парни комедия» (Театрдын 92-сезону ачылат)
20-сентябрь: «Как акуленок маму спас» жомок
20-сентябрь: «Плохие парни» комедия
23-сентябрь: «Исповедь» моноспектакль
25-сентябрь: «Вий» эки көшөгөлүү фантазия
27-сентябрь: «Авва вместо слов» пластикалык спектакль.