11:12
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыялады. Сентябрдын репертуары

Чыңгыз Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театры жаңы 92-театралдык сезонун жарыялады. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.

Жаңы сезондо көрүүчүлөргө төмөндөгү спектаклдер тартууланат:

2-сентябрь: «Король. Дама. Валет» В.Набоков

4-сентябрь: «Мама» трагифарс

6-сентябрь: «Моя счастливая ферма» жомок

6-сентябрь: «Утиная охота» А.Вампилов

9-сентябрь: «Эти свободные бабочки» лирикалык комедия

11-сентябрь: «Ворон» бир көшөгөлүү магиялык реализм

13-сентябрь: «Мечта» жомок

13-сентябрь: «Шестое чувство» фантастикалык трагикомедия

16-сентябрь: «Овраг» К.Сергиенко

18-сентябрь: «Река на асфальте» Д.Липскеров

19-сентябрь: «Плохие парни комедия» (Театрдын 92-сезону ачылат)

20-сентябрь: «Как акуленок маму спас» жомок

20-сентябрь: «Плохие парни» комедия

23-сентябрь: «Исповедь» моноспектакль

25-сентябрь: «Вий» эки көшөгөлүү фантазия

27-сентябрь: «Авва вместо слов» пластикалык спектакль.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384180/
Кароо: 94
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
10:38
Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыялады. Сентябрдын репертуары Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыяла...
10:09
Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 171 миллион сом зыян келген
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:14
Бүгүн Караколдо күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
09:03
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
3-август, дүйшөмбү
10:28
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
31-июль, жума
17:26
1-августка карата аба ырайы