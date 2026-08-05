11:11
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 171 миллион сом зыян келген

Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирилген. Бул тууралуу Башкы прокуратурадан билдиришти.

Жол курууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттын пайдаланылышын текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекетке 171 млн сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды.

Башкы прокуратура
Фото Башкы прокуратура. Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 171 млн сом зыян келди

Маалыматка ылайык, жол тармагындагы бир катар мамлекеттик ишканалар квалификациялык талаптарга жооп бербеген компанияны субподрядчы катары тартып, мыйзамда каралган кепилдиктер жана аткарылган иштерди ырастоочу документтер жок болсо да ага бюджеттик каражаттарды которушкан. Натыйжада каражаттар максатсыз пайдаланылган.

Бул фактылар боюнча Кылмыш-жаза кодексинин «Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу» жана «Ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү» беренелери менен эки кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384172/
Кароо: 126
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
10:38
Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыялады. Сентябрдын репертуары Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыяла...
10:09
Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 171 миллион сом зыян келген
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:14
Бүгүн Караколдо күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
09:03
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
3-август, дүйшөмбү
10:28
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
31-июль, жума
17:26
1-августка карата аба ырайы