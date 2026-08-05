Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет

Бишкек шаарында жөө жүргүнчүлөр үчүн жер алдындагы өтмөктөрдү куруу иштерине байланыштуу 5-августтан тарта айрым көчөлөрдө унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти.
Маалыматка ылайык, чектөөлөр курулуш-монтаж иштеринин жүрүшүнө жараша этап-этабы менен киргизилет.
Жаңы жер алдындагы өтмөктөр төмөнкү аймактарда курулат:
- Анкара көчөсүндө «Глобус» соода борборунун жанында;
- Ауэзов көчөсүндө, Аламүдүн кичи районундагы № 59/2 үйдүн алдында;
- 7-Апрель жана Ой-Терскен көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде;
- Байтик баатыр көчөсүндө курулуп жаткан мечиттин жанында;
- Анкара көчөсүнүн дагы бир тилкесинде;
- Нуркамал жана Аалы Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинде.
Мэриянын маалыматы боюнча, долбоор жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жогорулатууга, жол кырсыктарынын алдын алууга жана борбор калаанын транспорттук инфраструктурасын жакшыртууга багытталган.
Шаар тургундарынан жол жүрүү багыттарын алдын ала пландап, убактылуу коюлган жол белгилеринин талаптарын сактоо суралды.