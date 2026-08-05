11:11
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет

Бишкек шаарында жөө жүргүнчүлөр үчүн жер алдындагы өтмөктөрдү куруу иштерине байланыштуу 5-августтан тарта айрым көчөлөрдө унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти.

Маалыматка ылайык, чектөөлөр курулуш-монтаж иштеринин жүрүшүнө жараша этап-этабы менен киргизилет.

Жаңы жер алдындагы өтмөктөр төмөнкү аймактарда курулат:

  • Анкара көчөсүндө «Глобус» соода борборунун жанында;
  • Ауэзов көчөсүндө, Аламүдүн кичи районундагы № 59/2 үйдүн алдында;
  • 7-Апрель жана Ой-Терскен көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде;
  • Байтик баатыр көчөсүндө курулуп жаткан мечиттин жанында;
  • Анкара көчөсүнүн дагы бир тилкесинде;
  • Нуркамал жана Аалы Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинде.

Мэриянын маалыматы боюнча, долбоор жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жогорулатууга, жол кырсыктарынын алдын алууга жана борбор калаанын транспорттук инфраструктурасын жакшыртууга багытталган.

Шаар тургундарынан жол жүрүү багыттарын алдын ала пландап, убактылуу коюлган жол белгилеринин талаптарын сактоо суралды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384146/
Кароо: 170
Басууга
Теги
Бишкектеги Елебесов көчөсүнүн бир бөлүгүнө унаа кыймылына убактылуу чектөө кирди
Бишкекте Масалиев проспектисинин бир бөлүгү дээрлик эки жумага жабылат
Көңүл буруңуздар! Бүгүн Бишкектин борборунда унаа кыймылы убактылуу чектелет
Бишкекте оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет
Министрлер кабинети арашан койлорду сыртка чыгарууга коюлган чектөөнү алды
Бишкектин айрым көчөлөрүндө чектөөлөр кирет
«Өлбөс полк». Бишкекте Байтик баатыр көчөсүндө унаа кыймылы убактылуу чектелет
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
10:38
Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыялады. Сентябрдын репертуары Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыяла...
10:09
Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 171 миллион сом зыян келген
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:14
Бүгүн Караколдо күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
09:03
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
3-август, дүйшөмбү
10:28
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
31-июль, жума
17:26
1-августка карата аба ырайы