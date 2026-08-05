11:11
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү

VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын алкагында 600дөн ашуун ыктыярчы үчүн тимбилдинг уюштурулду. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, иш-чаранын негизги максаты ыктыярчылардын командалык иштөө жөндөмүн, лидерлик сапаттарын жана уюштуруучулук көндүмдөрүн өнүктүрүү болду.

Программага улуттук спорттук оюндар, интеллектуалдык жана командалык тапшырмалар, ошондой эле биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча практикалык окуулар кирди. Мындан тышкары, катышуучулар коопсуздук боюнча нускамадан өтүштү.

Белгиленгендей, ыктыярчылар VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө чет өлкөлүк конокторду тосуп алуу, расмий делегацияларды коштоо, маалыматтык жана логистикалык иштерди уюштуруу, ошондой эле спорттук жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө көмөк көрсөтүшөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384142/
Кароо: 184
Басууга
Теги
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 113 өлкөдөн 3 миң спортчу катышат
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында «Биримдик кербени» жолго чыгат
VI Көчмөндөр оюндарына даярдык. Этношаарчадагы жумуштарга 350 адам тартылды
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын атайын ролиги жарыяланды
Дүйнөлүк Көчмөндөр −2026: Ак-Бууранын суусу Бишкекке оюндар үчүн узатылды
VI Көчмөндөр оюндары: Баткенде «Биримдик кербени» аймактык долбоору башталды
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Ысык-Көлдө Кырчынга баруучу жол жаңыланууда
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Көркөм өнөр боюнча сынактын тандоо туру башталды
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын байге фонду 61 миллион сомдон ашат
VI Көчмөндөр оюндары: Көк бөрү жана Көкпар мелдеши өз-өзүнчө дисциплинада өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
5-август, шаршемби
10:38
Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыялады. Сентябрдын репертуары Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыяла...
10:09
Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 171 миллион сом зыян келген
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:14
Бүгүн Караколдо күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
09:03
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
3-август, дүйшөмбү
10:28
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
31-июль, жума
17:26
1-августка карата аба ырайы