11:11
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт

Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12-сентябрда Талас шаарында өткөрүлөт. Бул тууралуу президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти.

Маалыматка ылайык, 31-август — Эгемендүүлүк күнүндө өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык иш-чаралар орун алат.

Ал эми борбор калаада болсо бул күнү Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Ошондой эле жаңы курулуп жаткан «Бишкек Арена» стадиону ачылып, VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий старт берилет. Анда оюндарга катышкан командалардын парады жана концерттик программа уюштурулат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384141/
Кароо: 181
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
5-август, шаршемби
10:38
Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыялады. Сентябрдын репертуары Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыяла...
10:09
Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 171 миллион сом зыян келген
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:14
Бүгүн Караколдо күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
09:03
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
3-август, дүйшөмбү
10:28
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
31-июль, жума
17:26
1-августка карата аба ырайы