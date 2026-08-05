Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт

Криштиану Роналду менен Жорджина Родригес ушул келе жаткан ишембиде эле расмий түрдө жубайлардан болушу мүмкүн. Бул тууралуу бир катар чет элдик ЖМКлар маалымдап, салтанатка даярдык көрүү акыркы этабында турганын белгилешүүдө.
Алынган маалыматтарга караганда, үйлөнүү үлпөтү Португалиянын Мадейра аралындагы Фуншал кафедралык соборунда өтөт. Жылдын эң чуулгандуу коомдук окуяларынын бири болот деп күтүлгөн салтанатты өткөрүү үчүн чиркөө буга чейин эле ээленип койгону кабарланууда.
Португалия курамасынын 41 жаштагы капитанынан жана анын колуктусу Жорджина Родригестен азырынча расмий ырастоо түшө элек. Бирок жакында боло турган үйлөнүү той тууралуу кептер 2026-жылдагы Дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин түгөйлөрдүн мамилесин расмийдештирүү пландары тууралуу биринчи кабарлар пайда болгондо күчөгөн.
Роналду менен Родригес бир катар жылдардан бери бирге жашап, балдарды тарбиялап келишет. Алардын мамилеси дүйнөлүк спорттогу эң көп талкууланган окуялардын бири бойдон калууда.