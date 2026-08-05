11:11
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт

Криштиану Роналду менен Жорджина Родригес ушул келе жаткан ишембиде эле расмий түрдө жубайлардан болушу мүмкүн. Бул тууралуу бир катар чет элдик ЖМКлар маалымдап, салтанатка даярдык көрүү акыркы этабында турганын белгилешүүдө.

Алынган маалыматтарга караганда, үйлөнүү үлпөтү Португалиянын Мадейра аралындагы Фуншал кафедралык соборунда өтөт. Жылдын эң чуулгандуу коомдук окуяларынын бири болот деп күтүлгөн салтанатты өткөрүү үчүн чиркөө буга чейин эле ээленип койгону кабарланууда.

Португалия курамасынын 41 жаштагы капитанынан жана анын колуктусу Жорджина Родригестен азырынча расмий ырастоо түшө элек. Бирок жакында боло турган үйлөнүү той тууралуу кептер 2026-жылдагы Дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин түгөйлөрдүн мамилесин расмийдештирүү пландары тууралуу биринчи кабарлар пайда болгондо күчөгөн.

Роналду менен Родригес бир катар жылдардан бери бирге жашап, балдарды тарбиялап келишет. Алардын мамилеси дүйнөлүк спорттогу эң көп талкууланган окуялардын бири бойдон калууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/384134/
Кароо: 212
Басууга
Теги
Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Азия оюндары −2026: Кыргызстандын U-23 футбол курамасынын атаандаштары аныкталды
«Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду
ФИФА быйылкы Дүйнө чемпионатында рекорддук 15 миллиард доллар киреше тапты
Дүйнө чемпионаты −2026: Аргентина Англияны үйүнө жөнөтүп, финалга чыкты
Зинедин Зидан дүйнө чемпионатынан кийин Франция курама командасын жетектейт
Дүйнө чемпионаты −2026: Испания Францияны жеңип, финалга чыкты
Грек-рим күрөшү: Кыргыз балбандары Венгрияда рейтингдик мелдешке катышат
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
5-август, шаршемби
10:38
Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыялады. Сентябрдын репертуары Улуттук орус драма театры 92-театралдык сезонун жарыяла...
10:09
Жол куруудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 171 миллион сом зыян келген
09:38
Бүгүнкү доллардын курсу
09:14
Бүгүн Караколдо күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
09:03
Бүгүндөн тарта Бишкекте айрым көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө кирет
3-август, дүйшөмбү
10:28
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
31-июль, жума
17:26
1-августка карата аба ырайы