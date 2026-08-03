12:05
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт

ABank көчмөн элдердин тарыхын, маданиятын жана салт-санаасын даңазалаган эл аралык спорттук-маданий иш-чара — VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган чектелүү сандагы Visa Gold банктык картасынын жаңы сериясын сунуштайт.

Бул серия көчмөн цивилизациясынын маданий мурасын даңазалоо жана муундардын тарыхый салт санаасынын байланышын чагылдыруу максатында иштелип чыккан. Картанын дизайнында кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрү жана Борбор Азия элдерине мүнөздүү эркиндик, кайраттуулук, биримдик, салт-санаага жана тарыхый мураска болгон урмат-сый өңдүү баалуулуктар чагылдырылган.

Карта төмөнкү эки топтомдо чыгарылат:

Visa Gold Nomad Pack — сериянын коллекциялык версиясы долбоордун негизги элементтерин камтыган, фирмалык стилде жасалган элеганттуу евро-конвертке жайгаштырылган.

Топтомго төмөнкүлөр кирет:

  • эксклюзивдүү дизайндагы лимиттелген банк картасы;

  • Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тарыхына, салт-санаасына жана маданий мурасына арналган автордук китеп;

  • Сезим Жуманазарованын кол тамгасы коюлган коллекциялык постер.

Кызмат көрсөтүү баасы:

  • картаны чыгаруу — 600 сом;

  • биринчи жылдык тейлөө — акысыз;

  • кийинки жылдардагы тейлөө — акысыз.

Visa Gold Limited Pack — Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган лимиттелген сериядагы карталардын ээлери үчүн атайын даярдалган эксклюзивдүү коллекциялык топтом. Топтомдун ар бир элементи Кыргызстандын бай маданий мурасын чагылдырып, коллекцияны өзгөчө жана кайталангыс кылат.

Limited Pack топтомуна төмөнкүлөр кирет:

  • эксклюзивдүү дизайндагы лимиттелген банк картасы;

  • лимиттелген сериянын символикасы түшүрүлгөн коллекциялык магнит;

  • Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коллекциялык монетасы;

  • Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган автордук китеп;

  • Сезим Жуманазарованын кол тамгасы коюлган эксклюзивдүү постер.

Кызмат көрсөтүү баасы:

  • картаны чыгаруу — 600 сом;

  • биринчи жылдык тейлөө — акысыз;

  • кийинки жылдык тейлөө — 350 сом.

Картаны алдын ала заказ кылуу ABankтын расмий сайтында жеткиликтүү. Карталардын саны болсо чектелүү.

Бул сериянын чыгарылышы ABankтын Кыргызстандын тарыхый-маданий мурасын сактоого, улуттук баалуулуктарды жайылтууга жана заманбап банктык кызматтарды улуттук өзгөчөлүктөр менен айкалыштырып өнүктүрүүгө багытталган ишмердүүлүгүн чагылдырат.

Улуттук банктын лицензиясы № 048. 
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383887/
Кароо: 100
Басууга
Теги
ABank медициналык өндүрүүчүлөрдү жеңилдетилген насыя менен каржылай баштады
ABankтын 2026-жылдын 6 айындагы таза кирешеси 3 миллиард сомго жетти
Эң көп окулган жаңылыктар
Ысык-Көлдө &laquo;UIM F1H2O&raquo; дүйнө чемпионаты башталды Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты башталды
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Азербайжан президенттери бир катар документтерге кол койду. Тизме Кыргызстан — Азербайжан президенттери бир катар документтерге кол койду. Тизме
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары &minus;2026: Кыргыз-казак айтышынын тандоо туру өтөт Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары −2026: Кыргыз-казак айтышынын тандоо туру өтөт
Эртеңден тарта &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; айрым ички каттамдар боюнча тарифтерди өзгөртөт Эртеңден тарта «Асман Эйрлайнс» айрым ички каттамдар боюнча тарифтерди өзгөртөт
3-август, дүйшөмбү
10:28
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын с...
31-июль, жума
17:26
1-августка карата аба ырайы
17:22
Бишкектеги Улуттук госпиталга жаңы жетекчи дайындалды
16:58
Азербайжан жана Борор Азия президенттери Чолпон-Ата декларациясына кол коюшту
16:11
Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
15:37
Ысык-Көлдө F1H2O боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы машыгуулары башталды