ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт

ABank көчмөн элдердин тарыхын, маданиятын жана салт-санаасын даңазалаган эл аралык спорттук-маданий иш-чара — VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган чектелүү сандагы Visa Gold банктык картасынын жаңы сериясын сунуштайт.
Бул серия көчмөн цивилизациясынын маданий мурасын даңазалоо жана муундардын тарыхый салт санаасынын байланышын чагылдыруу максатында иштелип чыккан. Картанын дизайнында кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрү жана Борбор Азия элдерине мүнөздүү эркиндик, кайраттуулук, биримдик, салт-санаага жана тарыхый мураска болгон урмат-сый өңдүү баалуулуктар чагылдырылган.
Карта төмөнкү эки топтомдо чыгарылат:
Visa Gold Nomad Pack — сериянын коллекциялык версиясы долбоордун негизги элементтерин камтыган, фирмалык стилде жасалган элеганттуу евро-конвертке жайгаштырылган.
Топтомго төмөнкүлөр кирет:
-
эксклюзивдүү дизайндагы лимиттелген банк картасы;
-
Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тарыхына, салт-санаасына жана маданий мурасына арналган автордук китеп;
-
Сезим Жуманазарованын кол тамгасы коюлган коллекциялык постер.
Кызмат көрсөтүү баасы:
-
картаны чыгаруу — 600 сом;
-
биринчи жылдык тейлөө — акысыз;
-
кийинки жылдардагы тейлөө — акысыз.
Visa Gold Limited Pack — Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган лимиттелген сериядагы карталардын ээлери үчүн атайын даярдалган эксклюзивдүү коллекциялык топтом. Топтомдун ар бир элементи Кыргызстандын бай маданий мурасын чагылдырып, коллекцияны өзгөчө жана кайталангыс кылат.
Limited Pack топтомуна төмөнкүлөр кирет:
-
эксклюзивдүү дизайндагы лимиттелген банк картасы;
-
лимиттелген сериянын символикасы түшүрүлгөн коллекциялык магнит;
-
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коллекциялык монетасы;
-
Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган автордук китеп;
-
Сезим Жуманазарованын кол тамгасы коюлган эксклюзивдүү постер.
Кызмат көрсөтүү баасы:
-
картаны чыгаруу — 600 сом;
-
биринчи жылдык тейлөө — акысыз;
-
кийинки жылдык тейлөө — 350 сом.
Картаны алдын ала заказ кылуу ABankтын расмий сайтында жеткиликтүү. Карталардын саны болсо чектелүү.
Бул сериянын чыгарылышы ABankтын Кыргызстандын тарыхый-маданий мурасын сактоого, улуттук баалуулуктарды жайылтууга жана заманбап банктык кызматтарды улуттук өзгөчөлүктөр менен айкалыштырып өнүктүрүүгө багытталган ишмердүүлүгүн чагылдырат.
Улуттук банктын лицензиясы № 048.