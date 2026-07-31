18:13
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Бишкектеги Улуттук госпиталга жаңы жетекчи дайындалды

Улуттук госпиталдын жаңы башкы дарыгери болуп Талантбек Арстанкулов дайындалды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бүгүн ведомство башчысы Дамир Осмонов Улуттук госпиталдын эмгек жамаатына жаңы жетекчини тааныштырды.

Талантбек Арстанкулов 1972-жылдын 1-августунда туулган, медицина илимдеринин кандидаты, доцент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу магистри. Саламаттыкты сактоо системасында жана мамлекеттик башкарууда 30 жылдан ашык эмгек тажрыйбасы бар жетекчи.

2024-жылдан бери КР Президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп иштеп келген. Саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык коргоо, маданият жана спорт маселелерин карап; мамлекеттик программалардын ишке ашышын, Саламаттыкты сактоо министрлиги, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, эл аралык уюмдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнү координациялаган. Медициналык уюмдарды башкарган.

Улуттук госпиталдын мурдагы башкы дарыгери өз каалоосу менен кызматтан кеткен.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383754/
Кароо: 110
Басууга
Теги
Рались Касанов Бишкек милиция жетекчисинин орун басары болуп дайындалды
Жалал-Абад облусунун Аксы районунун акими алмашты
Курулуш министринин жаңы биринчи орун басары дайындалды
Кыргызстандын маданият министринин жаңы орун басары дайындалды
Улукбек Бегалы уулу «Кыргызтасмасы» мамлекеттик киноборборунун директору болду
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
28-июлга карата аба ырайы 28-июлга карата аба ырайы
31-июль, жума
17:26
1-августка карата аба ырайы 1-августка карата аба ырайы
17:22
Бишкектеги Улуттук госпиталга жаңы жетекчи дайындалды
16:58
Азербайжан жана Борор Азия президенттери Чолпон-Ата декларациясына кол коюшту
16:11
Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
15:37
Ысык-Көлдө F1H2O боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы машыгуулары башталды