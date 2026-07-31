Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык абитуриент кабыл алынды

Кабыл алуу өнөктүгүнүн үч турунун жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30,5 миңден ашык абитуриент кабыл алынды.
«Абитуриент онлайн» автоматташтырылган маалымат системасынын маалыматы боюнча, келишимдик негизде 24,1 миң абитуриент кабыл алынган, бул жалпы сандын дээрлик 79 пайызын түзөт. Бюджеттик орундарга — болжол менен 6,5 миң, же 21 пайызды түзгөн.
Кабыл алынгандардын саны боюнча алдыңкы тармактар:
- педагогикалык жана гуманитардык адистиктер,
- экономика жана финансы,
- медицина,
- маалыматтык технологиялар, ошондой эле юриспруденция.