16:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык абитуриент кабыл алынды

Кабыл алуу өнөктүгүнүн үч турунун жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30,5 миңден ашык абитуриент кабыл алынды.

«Абитуриент онлайн» автоматташтырылган маалымат системасынын маалыматы боюнча, келишимдик негизде 24,1 миң абитуриент кабыл алынган, бул жалпы сандын дээрлик 79 пайызын түзөт. Бюджеттик орундарга — болжол менен 6,5 миң, же 21 пайызды түзгөн.

Кабыл алынгандардын саны боюнча алдыңкы тармактар:

  • педагогикалык жана гуманитардык адистиктер,
  • экономика жана финансы,
  • медицина,
  • маалыматтык технологиялар, ошондой эле юриспруденция.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383734/
Кароо: 57
Басууга
Теги
ЖОЖдорго кабыл алуу: Абитуриенттер үч турда 70 миңден ашык талон тапшырышты
Кыргызстандын ЖОЖдорго кабыл алуу өнөктүгүнүн үчүнчү туру башталды
ЖОЖдорго кабыл алуунун экинчи туру башталды
Кыргызстандын ЖОЖдоруна кабыл алуу өнөктүгүнүн биринчи туру башталды
Ош шаарында Орусиянын жогорку окуу жайынын филиалы ачылат
ЖОЖ жана колледждерде кабыл алуу кампаниясынын мөөнөттөрү белгиленди
Жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн босого упайы белгиленди
Кыргызстандын беш жогорку окуу жайы дүйнөлүк рейтингге кирди
Президенттик стипендияга документтерди кабыл алуу башталды
Кыргызстандын беш университетине өнүктүрүү үчүн 19,5 миллион доллар бөлүндү
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
28-июлга карата аба ырайы 28-июлга карата аба ырайы
31-июль, жума
16:11
Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык аби...
15:37
Ысык-Көлдө F1H2O боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы машыгуулары башталды
15:16
«Каракол» аэропорту август айында биринчи эл аралык каттамды кабыл алат
14:56
Кыргызстан — Азербайжан президенттери бир катар документтерге кол койду. Тизме
12:56
Азербайжан Кыргызстанга мунай азыктарын жеткирүүгө даяр