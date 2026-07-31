16:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Ысык-Көлдө F1H2O боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы машыгуулары башталды

Ысык-Көлдө F1H2O дүйнө чемпионатынын баштапкы эркин машыгуулары башталды. Стартка ар кайсы өлкөлөрдөн келген пилоттор чыгып, алгачкы жарыштарды өткөрүп, трассанын өзгөчөлүктөрүн изилдеп жана өздөрүнүн техникаларын текшерип жатышат.

Ысык-Көлдөгү суу үстүндөгү жарыш Кыргызстан үчүн тарыхый окуя болуп калды. Өлкө биринчи жолу суу-мотор спорту боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерди кабыл алууда. Жарыш трассасы көлдүн акваториясында жайгашкан, ал жерде жакынкы күндөрү дүйнөдөгү эң беделдүү чемпионаттардын биринде жеңиш үчүн күрөш жүрөт.

Эркин машыгуулар спортчуларга трассанын шартына көнүүгө, техникасын сыноого жана квалификацияга даярданууга мүмкүндүк берет. Эртең эле катышуучуларды старттык позицияларды аныктай турган квалификациялык жарыштар, ошондой эле спринттик жарыш күтүп турат.

Кыргызстан Гран-присинин башкы жарышы 2-августта өтөт. F1H2O жарыш кайыктары саатына 250 чакырымдан ашык ылдамдыкты өнүктүрүүгө жөндөмдүү, ошондуктан бул мелдештер дүйнөлүк суу-мотор спортундагы эң көрүнүктүү жана кызыктуу мелдештердин бири болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383722/
Кароо: 112
Басууга
Теги
Бүгүн Ысык-Көлдө «UIM F1H2O» дүйнө чемпионаты башталат
Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Ысык-Көлдүн түбүнөн дээрлик миң жылдык тарыхы бар кыштар табылды
Аскар Акаев Ысык-Көл форумуна катышууда
Чолпон-Ата шаарында Ысык-Көл эл аралык форуму башталды
Бишкекте «Эл аралык Ысык-Көл форуму — 40» өтөт
Ысык-Көлдө суучулдар «Алтын кум» жээгинин түбүнөн тоннага чукул таштанды чыгарды
«Night Run» түнкү марафону: Бишкекте кайсы көчөлөр жабылат?
Балдар марафону өтөт. Бишкектин айрым көчөлөрү жабылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
28-июлга карата аба ырайы 28-июлга карата аба ырайы
31-июль, жума
16:11
Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык аби...
15:37
Ысык-Көлдө F1H2O боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы машыгуулары башталды
15:16
«Каракол» аэропорту август айында биринчи эл аралык каттамды кабыл алат
14:56
Кыргызстан — Азербайжан президенттери бир катар документтерге кол койду. Тизме
12:56
Азербайжан Кыргызстанга мунай азыктарын жеткирүүгө даяр