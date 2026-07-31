Ысык-Көлдө F1H2O боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы машыгуулары башталды

Ысык-Көлдө F1H2O дүйнө чемпионатынын баштапкы эркин машыгуулары башталды. Стартка ар кайсы өлкөлөрдөн келген пилоттор чыгып, алгачкы жарыштарды өткөрүп, трассанын өзгөчөлүктөрүн изилдеп жана өздөрүнүн техникаларын текшерип жатышат.
Ысык-Көлдөгү суу үстүндөгү жарыш Кыргызстан үчүн тарыхый окуя болуп калды. Өлкө биринчи жолу суу-мотор спорту боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерди кабыл алууда. Жарыш трассасы көлдүн акваториясында жайгашкан, ал жерде жакынкы күндөрү дүйнөдөгү эң беделдүү чемпионаттардын биринде жеңиш үчүн күрөш жүрөт.
Эркин машыгуулар спортчуларга трассанын шартына көнүүгө, техникасын сыноого жана квалификацияга даярданууга мүмкүндүк берет. Эртең эле катышуучуларды старттык позицияларды аныктай турган квалификациялык жарыштар, ошондой эле спринттик жарыш күтүп турат.
Кыргызстан Гран-присинин башкы жарышы 2-августта өтөт. F1H2O жарыш кайыктары саатына 250 чакырымдан ашык ылдамдыкты өнүктүрүүгө жөндөмдүү, ошондуктан бул мелдештер дүйнөлүк суу-мотор спортундагы эң көрүнүктүү жана кызыктуу мелдештердин бири болуп саналат.