16:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

«Каракол» аэропорту август айында биринчи эл аралык каттамды кабыл алат

«Каракол» эл аралык аэропорту биринчи эл аралык каттамдарды кабыл алууга даярдыкты аяктап жатат.

«Кыргызстан аэропорттору» ААКнын маалыматы боюнча, учуп-конуу тилкесин узартуу долбоорунун даярдыгы 95 пайызды түзөт. Негизги курулуш иштери аяктап, жаңы тилкеге заманбап жарык берүүчү сигналдык жабдуулар орнотулду. Учурда адистер аны техникалык жактан ишке киргизүү, жөндөө жана иштеп жаткан системага интеграциялоо иштерин жүргүзүп жатышат.

Маалыматка ылайык, техникалык эл аралык каттамды август айынын ортосунда аткаруу пландалууда. Муну менен катар үзгүлтүксүз эл аралык каттамдарды ачуу боюнча авиакомпаниялар менен сүйлөшүүлөр уланууда.

Долбоор өлкөнүн авиациялык инфраструктурасын модернизациялоонун алкагында ишке ашырылууда жана Ысык-Көл аймагында туризмди өнүктүрүүгө, ошондой эле КРнын эл аралык аба каттамдарын кеңейтүүгө өбөлгө түзөт деп күтүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383718/
Кароо: 128
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
28-июлга карата аба ырайы 28-июлга карата аба ырайы
31-июль, жума
16:11
Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык аби...
15:37
Ысык-Көлдө F1H2O боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы машыгуулары башталды
15:16
«Каракол» аэропорту август айында биринчи эл аралык каттамды кабыл алат
14:56
Кыргызстан — Азербайжан президенттери бир катар документтерге кол койду. Тизме
12:56
Азербайжан Кыргызстанга мунай азыктарын жеткирүүгө даяр