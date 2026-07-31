16:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Азербайжан Кыргызстанга мунай азыктарын жеткирүүгө даяр

Кыргызстан менен Азербайжан мунай азыктарын жеткирүү боюнча меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу журналисттерге энергетика министри Алтынбек Рысбеков билдирди.

Анын айтымында, Азербайжан Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүүгө даярдыгын билдирген. Учурда тараптар кызматташуу механизмдерин иштеп чыгууда.

«Энергетика тармагында жол картасы иштелип чыгууда. Ошондой эле чакан ГЭСтерди куруу маселеси да талкууланып жатат», — деди Алтынбек Рысбеков.

Министр жеткирүүлөрдүн мүмкүн болгон көлөмүн, күйүүчү майдын баасын, импорттун башталуу мөөнөтүн жана жеткирүү маршруттарын так айткан жок.

Белгилей кетсек, буга чейин Кыргызстан Азербайжандан айына 20 миңден 30 миң тоннага чейин бензин жана дизель майын импорттоону пландап жатканын билдирген. Бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр 2026-жылдын июнь айынан бери, анын ичинде Азербайжандын SOCAR мамлекеттик мунай-газ компаниясынын өкүлдөрү менен жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/383694/
Кароо: 194
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ысык-Көлдө &laquo;Формула-1&raquo; жарышы 31-июлда башталат Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
28-июлга карата аба ырайы 28-июлга карата аба ырайы
31-июль, жума
16:11
Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 30 миңден ашык аби...
15:37
Ысык-Көлдө F1H2O боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы машыгуулары башталды
15:16
«Каракол» аэропорту август айында биринчи эл аралык каттамды кабыл алат
14:56
Кыргызстан — Азербайжан президенттери бир катар документтерге кол койду. Тизме
12:56
Азербайжан Кыргызстанга мунай азыктарын жеткирүүгө даяр